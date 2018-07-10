10 июля 2018

отправить статью
Чем привлекают мужчин представительницы разных знаков Зодиака

Отношения

10:18

  • 123
Чем привлекают мужчин представительницы разных знаков Зодиака
3 летних детокс-напитка, которые помогут похудеть <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

09:09

  • 325
3 летних детокс-напитка, которые помогут похудеть - ФОТО
10 самых полезных продуктов по мнению диетологов <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

9 июля 12:01

  • 684
10 самых полезных продуктов по мнению диетологов - ФОТО

10 июля 2018 09:09

3 летних детокс-напитка, которые помогут похудеть - ФОТО

Огуречная вода

Вода с огурцом стала привычным делом в спортивно-оздоровительных центрах и Spa по всему миру. Причина популярности в простоте и потрясающих детокс-свойствах, которые снимают отеки и способствуют выводу лишней жидкости из организма благодаря высокому содержанию кремния в огурцах, который также приносит пользу волосам и ногтям. Кроме этого, такой напиток быстро утоляет жажду, выводит шлаки и стимулирует метаболизм.

Ингредиенты:

  • 1 литр воды
  • 100 грамм порезанных дольками огурцов
  • Смешать вместе и дать настояться в течение 15 минут.

Имбирный лимонад без сахара

Порезанные имбирь, лимон и мяту залить литром горячей воды и оставить настаиваться на час. Диетологи уверяют, что помимо отличного очищающего эффекта такой напиток улучшает иммунитет и оказывает тонизирующий эффект для всего организма. Кстати, для усиления детокс-эффекта можно добавить щепотку красного перца, который отлично разгоняет метаболизм.

Ингредиенты:

  • 1 литр воды (максимум 40 градусов)
  • Корень имбиря
  • 2 лимона
  • 40 грамм мяты

Клубничный смузи

Фруктовые и овощные смузи - еще одно мощное оружие для очищения организма, обладающее, ко всему прочему, еще и антиоксидантными свойствами. Главное их преимущество заключается в том, что витамины и микроэлементы, содержащиеся в свежих плодах, сохраняются при приготовлении в полном объеме. Эксперты рекомендуют обратить внимание на клубнику, которая по содержанию витамина С находится на втором месте после смородины. Также ягода содержит витамины А, В1, В2, В6, Е, биотин, железо, марганец, медь, фтор, йод, хром, цинк, калий, фосфор, натрий, магний - полный набор, необходимый для красоты и здоровья каждой девушки.

Ингредиенты:

  • 500 грамм клубники
  • 350 мл миндального молока
  • Ванилин на кончике ножа
  • Смешать все ингредиенты в блендере и выпить в чуть охлажденном виде.

bazaar.ru


Просмотров: 325

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гурмания

21 июня 20:35

  • 1 224
Lady.Day.Az на кухне: Готовим знаменитые итальянские блюда - ФОТО

Гурмания

23 мая 09:02

  • 1 465
Каким должен быть правильный завтрак? - Рассказывает фуд-блогер Иля Мамедова - ФОТО

Гурмания

12 мая 12:39

  • 1 810
5 продуктов, которые обязательно должны быть в рационе худеющих