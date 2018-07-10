3 летних детокс-напитка, которые помогут похудеть - ФОТО

Огуречная вода

Вода с огурцом стала привычным делом в спортивно-оздоровительных центрах и Spa по всему миру. Причина популярности в простоте и потрясающих детокс-свойствах, которые снимают отеки и способствуют выводу лишней жидкости из организма благодаря высокому содержанию кремния в огурцах, который также приносит пользу волосам и ногтям. Кроме этого, такой напиток быстро утоляет жажду, выводит шлаки и стимулирует метаболизм.

Ингредиенты:

1 литр воды

100 грамм порезанных дольками огурцов

Смешать вместе и дать настояться в течение 15 минут.

Имбирный лимонад без сахара

Порезанные имбирь, лимон и мяту залить литром горячей воды и оставить настаиваться на час. Диетологи уверяют, что помимо отличного очищающего эффекта такой напиток улучшает иммунитет и оказывает тонизирующий эффект для всего организма. Кстати, для усиления детокс-эффекта можно добавить щепотку красного перца, который отлично разгоняет метаболизм.

Ингредиенты:

1 литр воды (максимум 40 градусов)

Корень имбиря

2 лимона

40 грамм мяты

Клубничный смузи

Фруктовые и овощные смузи - еще одно мощное оружие для очищения организма, обладающее, ко всему прочему, еще и антиоксидантными свойствами. Главное их преимущество заключается в том, что витамины и микроэлементы, содержащиеся в свежих плодах, сохраняются при приготовлении в полном объеме. Эксперты рекомендуют обратить внимание на клубнику, которая по содержанию витамина С находится на втором месте после смородины. Также ягода содержит витамины А, В1, В2, В6, Е, биотин, железо, марганец, медь, фтор, йод, хром, цинк, калий, фосфор, натрий, магний - полный набор, необходимый для красоты и здоровья каждой девушки.

Ингредиенты:

500 грамм клубники

350 мл миндального молока

Ванилин на кончике ножа

Смешать все ингредиенты в блендере и выпить в чуть охлажденном виде.

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