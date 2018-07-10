3 летних детокс-напитка, которые помогут похудеть - ФОТО

Огуречная вода
Вода с огурцом стала привычным делом в спортивно-оздоровительных центрах и Spa по всему миру. Причина популярности в простоте и потрясающих детокс-свойствах, которые снимают отеки и способствуют выводу лишней жидкости из организма благодаря высокому содержанию кремния в огурцах, который также приносит пользу волосам и ногтям. Кроме этого, такой напиток быстро утоляет жажду, выводит шлаки и стимулирует метаболизм.
Ингредиенты:
- 1 литр воды
- 100 грамм порезанных дольками огурцов
- Смешать вместе и дать настояться в течение 15 минут.
Имбирный лимонад без сахара
Порезанные имбирь, лимон и мяту залить литром горячей воды и оставить настаиваться на час. Диетологи уверяют, что помимо отличного очищающего эффекта такой напиток улучшает иммунитет и оказывает тонизирующий эффект для всего организма. Кстати, для усиления детокс-эффекта можно добавить щепотку красного перца, который отлично разгоняет метаболизм.
Ингредиенты:
- 1 литр воды (максимум 40 градусов)
- Корень имбиря
- 2 лимона
- 40 грамм мяты
Клубничный смузи
Фруктовые и овощные смузи - еще одно мощное оружие для очищения организма, обладающее, ко всему прочему, еще и антиоксидантными свойствами. Главное их преимущество заключается в том, что витамины и микроэлементы, содержащиеся в свежих плодах, сохраняются при приготовлении в полном объеме. Эксперты рекомендуют обратить внимание на клубнику, которая по содержанию витамина С находится на втором месте после смородины. Также ягода содержит витамины А, В1, В2, В6, Е, биотин, железо, марганец, медь, фтор, йод, хром, цинк, калий, фосфор, натрий, магний - полный набор, необходимый для красоты и здоровья каждой девушки.
Ингредиенты:
- 500 грамм клубники
- 350 мл миндального молока
- Ванилин на кончике ножа
- Смешать все ингредиенты в блендере и выпить в чуть охлажденном виде.
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