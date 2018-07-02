10 правил летнего питания, которые сделают твое тело идеальным - ФОТО

Лето - идеальное время для того, чтобы посвятить время правильному питанию. Летом не хочется есть булочки (потому что жарко), а в магазинах - изобилие овощей и фруктов.

Нужно понимать, что питание - это не только продукты, которые ты ешь. Чтобы еда по-настоящему приносила пользу, тебе необходимо вести определенный образ жизни. К примеру, если питаться по всем правилам, однако сутками работать за компьютером - результата не будет.

Летом сама природа велела сделать акцент на овощах и фруктах, а также легком белке (творог, нежирные виды сыров, яйца, рыба). Постарайся исключить красное мясо, крепкий алкоголь и жирные блюда. Помни, лето - период легкости и, поверь, твоему организму это понравится.

Важно: правила питания в разное время года меняются. Это естественно, потому что в жаркий период организму нужен один план питания, а вот, когда за окном снег и мороз - совсем другой.

Если ты планируешь провести лето с пользой для фигуры, используй несложные правила.

Пей 2 литра воды в день;

Гуляй минимум 30-40 минут в день. Идеально делать это перед сном;

Следи, чтобы за день ты съедала полкилограмма овощей и полкилограмма фруктов или ягод;

Из белков выбирай птицу, рыбу, молочные продукты и яйца (рыба на гриле - это вкусно!);

Откажись от алкоголя (можно позволить себе только белое вино);

Начинай свой день с легкого белка, овощей и сложных углеводов;

Летом не стоит есть сладкое - замени его фруктами, медом и всевозможными смузи. Можно также есть сорбеты и мороженое (главное, знать меру);

Зеленые салаты должны стать основой твоего рациона;

Откажись от соленого на летний период;

Средняя суточная калорийность летом для девушки - 1200-1300 килокалорий.

Помни о том, что правила питания - это канва для того, как ты будешь строить свой рацион. Обязательно учитывай свои вкусовые предпочтения и составляй меню так, чтобы тебе было вкусно.

edinstvennaya.ua