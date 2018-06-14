Lady.Day.Az на кухне: Готовим в японском ресторане - ФОТО

Еда - источник энергии, полезных веществ, удовольствия и отличного настроения. Мы тратим много времени, сил и средств не на то, чтобы не умереть с голоду, а чтобы поесть сытно, вкусно, получив при этом еще и эстетическое удовольствие. Чтобы разнообразить свой рацион, многие часами бороздят просторы Интернета, перебирая различные рецепты. Принимая это во внимание, Lady.Day.Az старается помочь в поиске блюд и часто делится разнообразными рецептами.

На этот раз за интересными рецептами мы отправились в японский ресторан "SETO". Рецептами популярных японских блюд с нами поделился шеф-повар ресторана харизматичный японец Масаши Нонака.

Напомню, что спрашивая рецепт у шеф-повара, мы узнаем, можно ли приобрести нужные продукты или найти им альтернативу в нашей стране. И в случае с японской кухней нам повезло - необходимые продукты доступны в наших супермаркетах.

Японская кухня отличается предпочтением натуральных, минимально обработанных продуктов, широким применением морепродуктов, сезонностью, специфическими правилами оформления блюд. Выбирать блюдо для приготовления было сложно, так как они все имеют свою изюминку, неповторимый вкус, и все довольно просты в приготовлении.

Мы решили остановить свой выбор на популярном японском блюде из разряда "фастфуда" - окономияки (жареная лепешка из смеси разнообразных ингредиентов), а также приготовили морепродукты на тэппане и, конечно же, не забыли о поклонниках самого популярного японского блюда - суши.

Окономияки

Иногда это блюдо называют "японской пиццей". Почему? Узнаете, ознакомившись с рецептом.

Ингредиенты: Мука 2 ст.л., яйцо 1 шт., капуста, мелко нарезанная, - 150 г, гари (сладкий, нарезанный тонкими ломтиками молодой имбирь, который был маринован с добавлением уксуса и сахара), зеленый лук, обжаренные кусочки теста, порошок тунца (рыбный бульон в пакетиках), майонез, овощной соус (Tonkatsu), вода.

Ингредиенты смешивают в миске и выпекают на теппане подобно блину. После того, как окономияки хорошо прожарятся, их поливают соусом (Tonkatsu) и майонезом.

Название блюда происходит от двух слов: okonomi, означающего "то, что вы хотите", и стандартного для жареных блюд элемента yaki. Поэтому, как сказано в названии блюда, по своему вкусу вы можете добавить в рецепт лапшу, мясо, рыбу и другие морепродукты, сыр, овощи.

Морепродукты на тэппане

Ничего сложного, просто жареная рыба и креветки вместе с овощами.

Лук, сладкие перцы, нарезанные тонкими ломтиками, обжариваются на тэппане. Рыба (салмон) и креветки также обжариваются рядом с овощами.

Тэппанъяки - стиль приготовления пищи, заключающийся в том, что повар готовит продукты на широкой железной сковороде тэппане рядом с обедающими людьми, после чего горячее блюдо сразу попадает в тарелки. Название произошло от слов тэппан - лист железа и яки - жареный.

В этом стиле тэппанъяки можно жарить любое мясо и овощи.

Японцы обычно готовят морепродукту на масле. А в ресторанах приготовление сопровождается ярким шоу - повар может жонглировать посудой или продуктами, или же устроить шоу с огнем.

Ролл "Калифорния"

Это блюдо для нас готовил суши-мэн ресторана Васиф Ахмедов.

Суши стало самым популярным японским блюдом. Но популярность эта пришла с Запада. Очень простое и быстрое в приготовление блюдо любимо также бакинцами.

Мы приготовили ролл "Калифорния", основными ингредиентами которого являются нори (водоросли), вареный рис, авокадо, вареные креветки, японский майонез, икра тобико, васаби.

Ну, кто из вас не знает, как готовятся суши? Легко и просто - на нори на бамбуковом коврике тонким слоем накладывается рис, затем это переворачивается (рис остается внизу), на нори, смазанное тонкой полоской васаби, кладутся кусочек мякоти авокадо, вареные креветки, тобико, майонез. Рис при приготовлении должен быть охлажденным, а начинку стоит тонко нарезать перед тем как выкладывать на нори. Иначе, у вас ничего не получится.

После того как вы выложили начинку на нори, с помощью коврика получившаяся конструкция скатывается в рулет. Обмакиваете рулет в кунжут, нарезаете и подаете роллы с соевым соусом и васаби.

Несколько минут и любимое всеми блюдо готово!

Текст: Франгиз Агаларова

Фото: Руслан Ализаде