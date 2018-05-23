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Каким должен быть правильный завтрак? - Рассказывает фуд-блогер Иля Мамедова <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Каким должен быть правильный завтрак? - Рассказывает фуд-блогер Иля Мамедова - ФОТО

Известный азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова (Dea Nella Cucina) знает толк в завтраках и часто делится на своей странице в Instagram вкусными рецептами. А недавно Иля решила ответить на вопросы своих подписчиков, о том, каким должен быть правильный завтрак.  

  

"Я считаю правильным завтраком тот, что способен зарядить вас положительной энергией и обеспечить хорошее настроение, как минимум, до обеда. То может быть и омлет с сыром, и мюсли, и смузи, и даже жареная картошка. Я, к примеру, могу поесть на утро даже долму, если знаю, что ее вкушение подарит мне положительные эмоции. Я люблю насыщенные завтраки во всей их красе и разнообразии", - говорит фуд-блогер.

  

Для наглядности Иля поделилась с подписчиками своим завтраком. ⠀ 

"Вот, к примеру, на выходных запекла в духовке кюкю из зелени, приготовила глазунью в рамке из жареных грибов и шпината (идеальное сочетание), заправив сумахом; испекла слойки с яблоками и пожарила колбаску с молодой картошкой. А еще я подсушила "завод чорейи" на железной приставке, сдобрив свой национальный тост сливочным маслом и сыром чанах, причем, не соблюдая аккуратную нарезку последнего, ведь почему-то все, что касается нашего местного так и хочется подавать в натуральном виде без всяких заморочек", - признается блогер.

Н. Гасымова


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