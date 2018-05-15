Овсянка со вкусом печенья – Пошаговый рецепт

Хотите разнообразить привычную овсянку? Приготовьте ее в микроволновой печи, добавив банан и арахисовое масло. Благодаря этому на вкус каша станет совсем как печенье.

Овсяная каша в микроволновой печи

Ингредиенты:

1 большой спелый банан

2 столовые ложки кремообразного арахисового масла

1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления

немного молока

соль

Корица, шоколадная стружка или ягоды - для подачи

Рецепт приготовления:

Банан почистите и нарежьте на кусочки.

Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте.

Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока.

Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение 2-3 минут.

Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.

Приятного аппетита!

segodnya.ua