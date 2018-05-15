Овсянка со вкусом печенья – Пошаговый рецепт

Хотите разнообразить привычную овсянку? Приготовьте ее в микроволновой печи, добавив банан и арахисовое масло. Благодаря этому на вкус каша станет совсем как печенье.
Овсяная каша в микроволновой печи
Ингредиенты:
- 1 большой спелый банан
- 2 столовые ложки кремообразного арахисового масла
- 1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления
- немного молока
- соль
- Корица, шоколадная стружка или ягоды - для подачи
Рецепт приготовления:
- Банан почистите и нарежьте на кусочки.
- Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте.
- Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока.
- Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение 2-3 минут.
- Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.
Приятного аппетита!
segodnya.ua