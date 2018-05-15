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15 мая 2018 11:12

Овсянка со вкусом печенья – Пошаговый рецепт

Хотите разнообразить привычную овсянку? Приготовьте ее в микроволновой печи, добавив банан и арахисовое масло. Благодаря этому на вкус каша станет совсем как печенье.

Овсяная каша в микроволновой печи

Ингредиенты:

  • 1 большой спелый банан
  • 2 столовые ложки кремообразного арахисового масла
  • 1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления
  • немного молока
  • соль
  • Корица, шоколадная стружка или ягоды - для подачи

Рецепт приготовления:

  • Банан почистите и нарежьте на кусочки.
  • Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте.
  • Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока.
  • Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение 2-3 минут.
  • Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.

Приятного аппетита!

segodnya.ua


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