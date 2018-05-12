5 продуктов, которые обязательно должны быть в рационе худеющих

Киноа

О его пользе сейчас говорят все кому не лень - и совершенно справедливо. Самое крутое, что киноа очень надолго оставляет чувство сытости: стоит съесть совсем немного, чтобы как следует зарядиться энергией (и уже не бегать в соседний автомат за шоколадкой). Кроме того, у этого продукта низкий гликемический индекс: это значит, что у вас не будет повышаться уровень сахара в крови и, как следствие, организм не будет требовать постоянного вредного допинга.

Кайенский перец

Советуем добавлять его в салаты: такой перец содержит вещество под названием капсаицин - ему под силу блокировать аппетит. После такого первого блюда вам точно не захочется заказать все меню два раза (куриную грудку на пару, пожалуйста!).

Черника

Да, если вы думаете, что черника - это исключительно украшение на тортиках и маффинах, пользы от нее действительно не будет. Так что учтите: этому чудо-продукту не нужна никакая плохая компания. Черника богата антиоксидантами и оказывает благотворное влияние на весь организм - и это мы еще молчим про невероятный вкус и всего 40 калорий в половине чашки!

Миндаль

Огромное количество витаминов, железо и исключительно полезные жиры - миндаль ровно из тех продуктов, которые хороши с любой стороны. А главное - его очень удобно брать с собой: это идеальный перекус посреди долгого рабочего дня.

Грейпфрут

В разы ускоряет метаболизм. Помните, мы рассказывали про разгрузочный день на грейпфрутах и яичных белках? Если здоровье позволяет, обязательно попробуйте устроить себе такой уже в ближайшее время.

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