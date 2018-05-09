4 неочевидных причины, по которым вы не можете сбросить вес

С ума сходите в зале, ограничиваете себя во всем и даже думать не можете о чем-то более сытном, чем салатный лист, - и все равно не получается сбросить вес? Причин может быть множество - и разбираться с ними чаще всего приходится в кабинете врача диетолога-эндокринолога. Если с гормональным фоном все в порядке, еще раз присмотритесь к своему рациону - быть может, сами того не подозревая, вы совершаете целый ряд ошибок. Самые распространенные из них - в нашем списке.

Вы отдельно едите белки и углеводы - и думаете, что поступаете абсолютно правильно. Но элементарные основы анатомии разбивают эту теорию в пух и прах. Если вы пропагандируете подобный тип питания, немедленно от него откажитесь - иначе проблем с пищеварением (и, как следствие, метаболизмом) не избежать.

Вы слишком быстро едите. Пусть даже самую здоровую пищу. Организм просто-напросто не успевает понять, что сыт, и буквально требует еще половину (а то и целую) порцию. Выделяйте на завтрак, обед и ужин не меньше двадцати минут. А еще учтите, что даже салат с оливковым маслом может стать причиной лишнего веса в том случае, если вы регулярно перебарщиваете с его количеством.

Вы маниакально считаете калории. И шоколадка, и горстка миндаля содержат в среднем около трехсот калорий - но, согласитесь, с точки зрения пользы и здорового питания их совершенно невозможно сравнивать.

Наконец, вы слишком увлекаетесь детоксом. Насчет его пользы никто даже не думает спорить - только вот учтите, что после пары дней на соках ни в коем случае нельзя бросаться на еду, будучи уверенными, что вы заслужили читмил.

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