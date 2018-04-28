Севиндж Аббасова: "Все, чем я сегодня занимаюсь, проходит под личным девизом “Становиться лучше и лучше" - ФОТО

Каким образом можно связать автомобильную промышленность и модный показ? И может ли представительница прекрасной половины человечества разбить стандарт восприятия "автомобиль и женщина" настолько, что займет равное положение в мужском автомире? В преддверии Недель моды в мае Lady.Day.Az беседует с главой департамента маркетинга, рекламы и связям с общественностью бренда Mercedes-Benz Севиндж Аббасовой.

- Принято считать, что все, что связано с автомобильным бизнесом, есть мужская прерогатива...

- Не соглашусь с этим! В наше время, даже с учетом реалий местного рынка, в этом сегменте уже прочно завоевали позиции представительницы прекрасного пола. От себя же могу постоянно признаваться в глубокой любви к своей работе. И признаюсь, что и предположить не могла раньше связать свою профессиональную деятельность с миром автопрома. Но согласитесь, Mercedes-Benz - это не просто мечта многих азербайджанских водителей. ИМЯ! БРЕНД!

- И какова твоя роль?

- В данный отрезок времени все свои силы и умение я направляю на укрепление его имени, на повышение лояльности потребителя к этому бренду. Ведь получив приглашение на работу у генерального представителя Mercedes-Benz в Азербайджане, смогла реализовать свою мечту, тем самым для себя утвердившись во мнении, что если чего-то очень хотеть, то желание исполнится. И сразу оговорюсь, что учиться многому приходилось буквально "на ходу". Должность начальника отдела маркетинга, рекламы и связей с общественностью - обширная область, где требуется определенная сноровка. Однако, сегодня я не могу представить себя "вне мира Mercedes-Benz" (смеется)...

- Но наверняка мужская половина нет-нет, да и посматривает в твою сторону неодобрительно-недоуменными взглядами...

- Раньше случалось! Порой ловила взгляды от коллег в стиле "а здесь ли ее место?". Про сторонних и говорить не буду. Но за прошедшие годы (и скромничать совершенно не стану), я показала себя как профессионал на занимаемой позиции, чем заслужила как уважение, так и признание права работать в компании, связанной с автомобильным бизнесом. Хочу отдельно отметить, поддержку проектов, которыми я занимаюсь, со стороны моего руководства. Ведь Mercedes-Benz - это, ко всему прочему, ещё и много других направлений!

- Вот мы и подошли к теме, послужившей поводом для нашей встречи - Mercedes-Benz Fashion Week... Это напрямую относится к определенному стилю.

- Для начала полностью соглашусь, что бренд Mercedes-Benz - это стиль в любом проявлении. И не устану подчеркивать, что задача Mercedes-Benz Fashion Week прежде всего заключается в том, чтобы дать стимул для уже состоявшихся дизайнеров, быть для них платформой, где они могут показать свое развитие. Ну а для молодых - стать хорошим "трамплином в творческих началах".

- Так ведь и Mercedes-Benz Fashion Week сам дебютировал в прошлом году...

- Пусть мое заявление будет слегка пафосным, но "первый блин" был далеко не комом. Да, мы "учимся ходить": спотыкаясь, ударяясь об углы... Давайте не забывать, что история самой Mercedes-Benz Fashion Week насчитывает уже почти пару десятилетий по всему миру, десяток лет в Украине и четыре года в Казахстане. И мы, с более чем скромнейшей годовщиной! (улыбается) У каждого проекта есть потенциальные возможности, и на примере первых двух Недель, могу с уверенностью и ответственностью заявить, что работать над проектами, подобного масштаба необходимо с командой, готовой, вплоть до ментальности восприятия, психологических возможностей и внутренних резервов быть готовой для роста вместе с проектом. Потому что Mercedes-Benz Fashion Week не только "красивая картинка" с подиума в ярких сполохах софитов. Это - Дух! Это - неуловимый luxury style, словно послевкусие хорошего бренди. Первые "опыты" были неплохи, даже очень. Но надо идти дальше. Надо расти. Проект должен развиваться. Mercedes-Benz Fashion Week должен дать максимальную возможность дизайнерам проявить себя, создав для этого комфортнейшие условия. Они творческие люди, и их не должно касаться решение задач, позволяющих показать их коллекции в наилучшем "ракурсе". Образно говоря, команда MBFW - это своеобразный ЖЭК закулисья.

- А что дальше?

- Проект состоялся. Это важный аспект, давший основание заинтересованности в его дальнейшем проведении со стороны Mercedes-Benz. В нем есть большая необходимость. Уже есть четкое представление о "форме" следующих сезонов. Они должны стать примером проведения различных Fashion Week в Азербайджане. Прежде всего - сезоны не могут повторять друг друга во всех "форматах подачи". Я пока (!) не равняю MBFW в Баку с Мадридом, Нью-Йорком, Берлином, Токио. Но считаю, что состязаться с Киевом и Москвой вполне в наших силах. Это не сложно, если прилагать все усилия к соответствию высоким международным стандартам, заданным Mercedes-Benz Fashion Week, в правилах проведения которых все абсолютно четко прописано. Каждый сезон - это очередная ступень для команды организаторов. В этот раз, в мае, я как куратор со стороны Mercedes-Benz предоставляю ей возможность проявить свой профессионализм, сведя свои функции к минимальным. Важно практическое применение наработанного опыта в самостоятельности реализации всех этапов организации масштабного проекта Mercedes-Benz Fashion Week.

- Но проекты бренда не ограничиваются модой. Хотя, на мой взгляд, продукция автопромышленности и модные тенденции связаны напрямую. Есть новые проекты в перспективе?

- Умение чувствовать рынок - неотъемлемая "фишка" Mercedes-Benz. И я смею обратить внимание читателей, что мы в последние четыре года весьма активны в маркетинге. И не только в рекламе. Каждый год мы стараемся представить в Баку новые проекты под эгидой бренда. И если в прошлом году это MBFW, то в этом году Неделю моды предвосхитит Mercedes-Benz Trophy - международный турнир по гольфу. Мы уверены, что он даст толчок к развитию этого вида спорта в нашей республике. Ведь у нас созданы все условия для этого. Согласитесь, ведь гольф - это изящно и стильно в духе бренда. Есть еще ряд проектов, связанных с тест-драйвами, непосредственно с автомобилями... Я не буду открывать все секреты, лишь отмечу, что интересно будет!

- Бренд носит женское имя, но его потребителями становятся чаще всего мужчины. Скажи, у Mercedes-Benz есть женское лицо?

- Здесь я с тобой не соглашусь... Среди владельцев нашей продукции множество женщин... (пауза) ...и ты заставляешь меня забегать вперед! Есть проект She's Mercedes. Своеобразное сообщество владелиц (!) нашей марки, куда бы мне хотелось включить и наших автоледи. На мой взгляд, этот проект напрямую "созвучен" Неделе моды.

- Что для тебя лично Mercedes-Benz?

- (задумчивая пауза) Вот уже несколько последних лет - это моя жизнь. С ним я многое осознала и переосмыслила. Он научил меня уверенности, что нет ничего невозможного. Можно совершенствоваться, как присуще этому бренду. Обрати внимание, самый большой автомобильный парк в Азербайджане представлен именно Mercedes-Benz. И в мире он не менее популярен. Однако, это не причина "почивать на лаврах". Продуктовая линейка бренда самая разнообразная среди других автопроизводителей. AMG, седаны, хэтчбеки и многие другие - показатели развития и совершенствования бренда. Для меня Mercedes-Benz - вершина, на которую надо подняться. Все, чем я сегодня занимаюсь, проходит под личным девизом "Становиться лучше и лучше", несмотря на препятствия, возникающие на пути. Любой проект, включая Mercedes-Benz Fashion Week должен быть совершенен также, как и сам бренд.

- И напоследок не могу не спросить, почему ты не водишь автомобиль?

- Знаешь, может я могу показаться не совсем "в тренде", но за руль меня никогда не тянуло. Мне нравится быть пассажиром. Я предпочитаю удобный салон, как красивую одежду!

Татьяна Иванаева