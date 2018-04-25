Харли Квинн в бакинском метро - Новая фотосессия Рамины Абасовой - ФОТО

Азербайджанская модель Рамина Абасова продолжает радовать своих поклонников полюбившимися образами из фильмов. Ранее мы представляли ее фотосессии в образе одного из главных персонажей "Игры престолов" Дейенерис Таргариен, а также злой королевы Равенны из фильма "Белоснежка и Охотник".

А недавно состоялась креативная и яркая съемка Рамины Абасовой в образе вымышленного персонажа, суперзлодейки вселенной DC Comics Харли Квинн. Примечательно, что кроме уличной съемки, участники проекта провели съемку и в бакинском метро.

В проекте были задействованы фотограф - Эмиль Никон (Emil Nikon), видеограф - Габиль Ибадов (Habil Ibadov), гример - Нармин Гадимова (Narmin Gadimova).

Lady.Day.Az представляет данную фотосессию: