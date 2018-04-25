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Харли Квинн в бакинском метро - Новая фотосессия Рамины Абасовой <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Харли Квинн в бакинском метро - Новая фотосессия Рамины Абасовой - ФОТО
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25 апреля 2018 15:15

Харли Квинн в бакинском метро - Новая фотосессия Рамины Абасовой - ФОТО

Азербайджанская модель Рамина Абасова продолжает радовать своих поклонников полюбившимися образами из фильмов. Ранее мы представляли ее фотосессии в образе одного из главных персонажей "Игры престолов" Дейенерис Таргариен, а также злой королевы Равенны из фильма "Белоснежка и Охотник".

А недавно состоялась креативная и яркая съемка  Рамины Абасовой в образе вымышленного персонажа, суперзлодейки вселенной DC Comics Харли Квинн. Примечательно, что кроме уличной съемки, участники проекта провели съемку и в бакинском метро.  

В проекте были задействованы фотограф - Эмиль Никон (Emil Nikon), видеограф - Габиль Ибадов (Habil Ibadov), гример - Нармин Гадимова (Narmin Gadimova).  

Lady.Day.Az представляет данную фотосессию:


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