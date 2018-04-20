10 фактов о Кейт Хадсон, которые мало кому известны - ФОТО

Звезде фильмов "Война невест" и "Как отделаться от парня за 10 дней" исполнилось 39 лет. Одна из самых ярких комедийных актрис Голливуда вдохновляет своей непосредственностью и умением быть собой. Мы собрали самые интересные факты о Кейт Хадсон, которая в этом году готовится стать мамой в третий раз.

1. Кейт Хадсон родилась в семье певца Билла Хадсона и известной актрисы Голди Хоун. Пара разошлась, когда Кейт было полтора года, и ее воспитанием занимался Курт Рассел. Звезда призналась, что своим настоящим отцом она считает именно Курта.

2. Лучшая подруга звезды - актриса Лив Тайлер, девушки дружат с самого детства.

3. По словам Хадсон, когда у нее плохое настроение, она надевает свои любимые украшения и идет гулять. Это помогает ей справиться со стрессом.

4. Актриса с рождения является левшой.

5. Кейт Хадсон написала две книги о стиле жизни и питании, которые стали бестселлерами по версии New York Times.

6. Актриса никогда не пользуется парфюмом, предпочитая парфюмированные масла. Среди любимых - мускус, амбра и гардения.

7. В 2002 году Хадсон отказалась от роли в блокбастере "Человек-паук" (роль досталась Кирстен Данст) в пользу участия в съемках исторического фильма "Четыре пера" режиссера Шекхара Капура.

8. В 2000 году Хадсон была номинирована на премию "Оскар" за роль в фильме "Почти знаменит", но в итоге получила "Золотой глобус".

9. В своих интервью актриса часто признается, что всегда мечтала быть мамой и эта роль для нее важнее, чем карьера в Голливуде.

10. В Голливуде Кейт Хадсон знаменита своим чувством юмора. Когда в СМИ появилась информация о ее романе с Брэдом Питтом, она ответила, что не видела актера 4 года, но была бы не против, если бы слухи оказались правдой.

Elle.ru