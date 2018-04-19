Неджин Мирсалехи - Фэшн-блогер из Амстердама, покорившая весь мир - ФОТО

Нидерландский фэшн-блогер Неджин Мирсалехи на сегодняшний день является одним из самых востребованных модных и бьюти-экспертов Инстаграма. Количество подписчиков 29-летней Неджин давно перевалило за 4 миллиона, а крупнейшие мировые бренды засыпают предложениями о сотрудничестве. Девушка с персидскими корнями покорила пользователей сети своим женственным стилем, роскошными волосами и невероятной непосредственностью.

Lady.Day.Az представляет интервью Неджин Мирсалехи, которая на данный момент развивает свой собственный бренд по уходу за волосами и продолжает покорять модную индустрию с журналом ELLE.

О БЛОГЕ В ИНСТАГРАМЕ

Идея создать свой блог пришла ко мне во время написания дипломной работы. Я делала исследование по социальным сетям, и мой друг посоветовал начать именно с Инстаграма. Тогда я завела страницу и начала выкладывать свои модные луки, а также бьюти-советы. Потом создала отдельную онлайн-платформу в виде сайта, но... спустя время опять вернулась в Инстаграм. Там я могу позиционировать себя как личность, показывать характер. Пользователи Инстаграма любят уникальный контент.



На сегодняшний день в работу над моим личным аккаунтом включены 6 человек (помимо меня), а команда моего бренда для волос Gisou насчитывает 20.

Сейчас у меня 4,7 миллиона подписчиков, я сотрудничаю с такими брендами, как Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Dior, Gucci, Chloe, Cartier и Valentino...Иногда не могу поверить, что это все реально. Люди подходят ко мне на улице и говорят, что я вдохновляю их. Это меня заряжает сильнее всего.

Из всех блогеров в Инстаграме я больше всего люблю Джули Саринану и Рони Стрейдж. Они мои настоящие подруги, и мне кажется, что у них самые искренние аккаунты в сети.

Обожаю сериал "Секс в большом городе". Смотрела миллион раз, и мне кажется, что он никогда не надоест!

О МОДЕ

Для меня главной иконой стиля была и остается Джейн Биркин. Ее естественный и непринужденный стиль, а также любовь к природе мне очень близки. У моего папы есть своя пчелиная пасека, и, находясь там, я всегда почему-то вспоминаю о Джейн. Кстати, последнее время я все чаще использую в своих модных образах ее знаковые аксессуары.



Очень люблю Dolce & Gabbana, а участие в их модном показе стало для меня одним из самых интересных опытов в жизни.

Самым большим авторитетом в мире моды для меня является арт-директор Dior Мария Грация Кьюри. Она вдохновляет многих женщин и меня в том числе, потому что в ее коллекциях отражены интересные мысли о феминизме. Что касается одежды, моим любимым дизайнером является Джонатан Андерсон. Мне очень нравится, как он использует ткани и подчеркивает силуэты.

Сейчас мне ближе всего стиль 90-х. Последнее время мой ежедневный образ состоит из пары джинсов, однотонного топа, яркой сумки и лоферов. Кстати, я обожаю головные уборы, у меня их очень много.

О ПИТАНИИ И СПОРТЕ

Мне важно поддерживать себя в хорошей форме, поэтому в основном я питаюсь большими порциями овощных салатов. С утра обожаю съедать горсть ягод асаи, затем выпиваю зеленый смузи. Но если хочется чего-то вредного, съедаю картошку фри, но тогда запиваю свежевыжатым соком. Пытаюсь балансировать! Что касается спорта, я занимаюсь всякий раз, когда появляется свободное время. Он помогает мне отключиться от работы. Последние 1,5 года я несколько раз в неделю занимаюсь кикбоксингом, это мой любимый вид тренировок.

О СОБСТВЕННОМ БРЕНДЕ GISOU, ЛЮБВИ И ВДОХНОВЕНИИ

Когда я начала вести свой блог в Инстаграме и выкладывать фото, подписчики буквально заваливали меня вопросами о моем уходе за волосами. А так как у моего папы своя пчелиная пасека и я всегда ухаживала за волосами натуральным медом и прополисом, идея создать Gisou (перевод со староперсидского "золотистый локон") родилась сама. Вообще, запуск своей линии по уходу за волосами был моей давней мечтой.

Мой любимый цвет - античный розовый. На самом деле для себя я его назвала Pink Gisou.

К созданию бренда меня вдохновили мои мама с сестрой и, конечно, мой молодой человек Мауритц. Вообще хочу сказать, что без Мауритца вряд ли что-то вышло бы. Он моя любовь, мой партнер, мой друг. Мне кажется, что самое главное в отношениях - это поддерживать друг друга. Быть не только хорошими любовниками, но теми, кто заставляет друг друга смеяться до слез. Благодаря ему я нахожу в себе самые лучшие качества.

Больше всего меня вдохновляют цветочные и растительные запахи. А когда я чувствую ароматы клевера, ежевики и хвойника, я словно погружаюсь в детские воспоминания. Мы с папой часто бродили по нашему пчелиному саду. Ностальгия!

Обожаю те дни, когда мы с Мауритцем и Моуси (собака Неджин) возвращаемся из наших путешествий домой в Амстердам. Включаем сериал и просто наслаждаемся нашим домом. В такие моменты я восстанавливаюсь и заряжаюсь энергией на новые свершения.

В моих планах на этот год продолжение коллаборации с Louis Vuitton и развитие новых проектов с брендами, которые помогут мне реализовывать свой потенциал.