Интересные факты о Селин Дион - ФОТО

Вчера Селин Дион отметила свое 50-летие. К этому юбилею Дион подошла в статусе одной из самых популярных и богатых представительниц шоу-бизнеса, певицы, которая существует вне моды. Мы собрали ряд любопытных фактов из непростой биографии артистки, вошедшей в историю великим хитом My Heart Will Go On.

Свое имя будущая певица получила в честь песни Celine, которую исполнял популярный в 60-е певец Юг Офре. После выхода песни в 1966-м имя Селин стало очень популярным, а мама звезды была большой поклонницей Офре, поэтому недолго думала, как назвать дочь. Кстати, именно мама сочинила текст первой песни самой Селин, Ce N'etait Qu'un Reve.

Селин младший ребенок в семье. У нее 13 братьев и сестер.

В школе Селин дразнили королевой вампиров - из-за проблем с зубами.

В возрасте пяти лет она попала под машину. Травма была серьезной, но, к счастью, все обошлось. С тех пор у Селин развилась фобия - она очень нервничает, переходя дорогу.

Певица обожает обувь - как носить, так и просто покупать. Коллекция (иначе не скажешь) в ее гардеробной насчитывает около трех тысяч пар.

Родители Селин владели в Квебеке пиано-баром под названием Le Vieux Baril. Именно там будущая певица и ее братья и сестры регулярно выступали. Дебют Селин состоялся в Le Vieux Baril - пятилетняя девочка спела на семейном празднике.

Будущий муж певицы Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать дебютный альбом Селин La Voix du bon Dieu.

Важным событием для Дион стало выступление на Олимпийском стадионе в Монреале - перед аудиторией в 65 000 человек и лично Папой Римским Иоанном Павлом II.

Свадебная церемония Селин Дион и Рене Анжелила в 1994-м шла в прямом эфире одного из телеканалов Канады - и собрала множество зрителей.

Рене Анжелил был старше жены на 26 лет. Его сын от предыдущего брака, Патрик Анжелил, на два месяца старше своей мачехи - Селин Дион.

Действительно удачный брак Дион и ее менеджера Рене Анжелила переживал всякое и безоблачным не был. Некоторое время супруги серьезно конфликтовали, потому что не могли договориться насчет детей. Селин мечтала стать матерью, Рене был сосредоточен на ее карьере. Пиком стала попытка певицы покончить с собой, но все, к счастью, обошлось.

Селин приходится дальней родственницей Мадонне.

Удивительно, но одну из песен для Дион написал Принс. Песня называется With This Tear, и ее можно найти во втором англоязычном альбоме певицы, вышедшем в 1992-м.

В 1989 году Дион столкнулась с угрозой потери голоса. Тогда врачи поставили условие - либо она на протяжении трех недель не издает ни звука, либо может попрощаться со сценой. Селин выбрала первое и действительно 21 долгий день общалась с окружающими только посредством записок. Голос в итоге пришел в норму, однако и сегодня после нескольких концертов подряд Дион берет паузу на два дня и замолкает.

Впрочем, однажды - и надолго - певице пришлось отказаться от этого правила. В 2003-м она подписала пятилетний контракт с одним из заведений Лас-Вегаса. В течение этого срока Селин должна была дать 600 концертов. Пять шоу в неделю, два выходных - и снова на сцену. Селин справилась.

Дион несколько раз судилась с таблоидами. Самый громкий процесс в карьере певицы - иск на 20 миллионов долларов к изданию, сообщившему о ее беременности. Суд был выигран, а полученные средства в полном объеме перечислены Американскому онкологическому обществу.

В декабре 1997 года Дион выступила на концерте, посвященном 50-летию брака королевы Елизаветы II. Певица исполнила две песни: The Reason и Because You Loved Me.

Главный хит в карьере Селин, My Heart Will Go On, чуть было не ушел к другой певице - Дион категорически не хотела его записывать. Однако в итоге спела с первого раза, именно та черновая версия вошла в саундтрек и облетела весь мир.

Селин отличается крайней скромностью: она не замечена в романах на стороне, не замешана в скандалах и вообще очень благоразумна. Неудивительно, что поклонники певицы испытали шок, когда летом прошлого года в Instagram одного из глянцевых СМИ появилось фото полностью обнаженной Дион. Певица позировала за кулисами парижской Недели моды.

Селин не стала петь Un-break My Heart, которая сделала большой звездой Тони Брекстон.

Состояние Селин Дион - $630 млн.

