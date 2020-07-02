7 книг, которые советует Самира Мустафаева - ФОТО

Призер чемпионата мира по художественной гимнастике, основательница сети фитнес-студий, создательница движения #всёрастяжимо Самира Мустафаева поделилась списком своих любимых книг, которые рекомендует прочитать всем, кто хочет держать в тонусе не только тело, но и душу. Как передает Day.Az cо ссылкой на glamour.ru, среди них есть бестселлеры об истории человечества, мобильных приложениях, здоровом сне и увлекательных путешествиях.
"Sapiens. Краткая история человечества", Юваль Ной Харари
Книга, которая позволяет по-новому взглянуть на историю и общепринятые понятия. Ее автор - Юваль Ной Харари - защитил докторскую диссертацию в Оксфордском университете, а сейчас преподает всемирную историю в Еврейском университете в Иерусалиме, поэтому его исследованиям точно можно доверять. В своей книге он соединяет исторический подход с естественно-научным, задаваясь масштабными вопросами: существует ли историческая справедливость, стали ли люди счастливее с течением времени и что ждет человечество в будущем. Все еще сомневаетесь, читать или нет? Тогда вот вам последний аргумент: Билл Гейтс назвал труд Харари "одной из десяти книг, которые я взял бы с собой на необитаемый остров".
"Мобильное приложение как инструмент бизнеса", Вячеслав Семенчук
Год назад мы решили запустить фитнес-приложение SMSTRETCHING. Как раз тогда я узнала об этой книге. Она содержит базовую информацию о приложениях и рассказывает об алгоритмах разработки, о функционировании, плюсах и минусах работы с фрилансерами, монетизации - то есть обо всем, без чего хороший мобильный продукт сделать вряд ли получится. Если перед вашим бизнесом сейчас тоже стоит непростая задача - запуск собственного приложения, эта книга вам точно пригодится.
"Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие", Елена Зигалова, Габриэль Билич
"Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие" - настольная книга фитнес-специалиста. Все тренеры и инструкторы должны знать анатомию и физиологию человека, чтобы составить для клиента индивидуальную программу, которая будет безопасной и эффективной. Преимущества конкретно этой книги в том, что она подготовлена ведущими учеными на основе самых современных научных данных. Этот надежный и простой справочник описывает все системы и органы человека, а также доступно объясняет особенности их функционирования. Подробные таблицы и более 150 детальных иллюстраций позволят быстро и успешно разобраться в анатомии и физиологии.
"Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее", Эшли Вэнс
Эта книга о человеке, который не перестает удивлять своими инновационными проектами. Из недавнего - запуск космического корабля Crew Dragon, разработанного компанией Маска SpaceX. Читаешь и понимаешь, что нет ничего невозможного. Нужно идти к своей цели, несмотря на риски и трудности, и думать в первую очередь не о деньгах, а о том, как ты можешь изменить мир к лучшему. О Маске написано десятки книг, но ценность именно этого бестселлера в том, что он основан на эксклюзивных интервью Илона, членов его семьи и друзей, а значит в ней гораздо больше правдивых фактов.
"Год в Провансе", Питер Мейл
Пока нам остается только планировать новые поездки, предлагаю познакомиться с книгой Питера Мейла "Год в Провансе". Она не только вдохновит вас взять билеты на юг Франции, но и поможет на несколько часов отвлечься от суеты мегаполиса и оказаться среди лавандовых полей, дружелюбных людей и уютных улочек. Помимо живописных пейзажей вас ждет описание не менее прекрасных блюд, которые так и хочется поскорее приготовить!
"Здоровый сон", Шон Стивенсон
В SMSTRETCHING мы всегда говорим о важности комплексного подхода при поддержании здорового образа жизни: правильное питание + спорт + сон. Как раз последнему часто не уделяют должного внимания, и очень зря. Шон Стивенсон просто и понятно объясняет, почему из-за недосыпа вы не увидите результатов тренировок и как влияют на сон наши гормоны и температура в комнате. Также автор делится правилами, которые помогают наладить режим сна и улучшить самочувствие. Все они подкреплены научными исследованиями.
"Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix", Патти Маккорд
Хотя эта книга не содержит четкую инструкцию, как построить бизнес мечты, прочитать ее все равно стоит. Благодаря ей вы узнаете многое о внутренних процессах компании, которая создала культовые сериалы, среди которых "Карточный домик", "Черное зеркало" и "Очень странные дела". Как Netflix находит и удерживает самых талантливых сотрудников, чем мотивирует их на новые достижения и победы, как создает сильную корпоративную культуру и почему уделяет внимание целям и потребностям всех членов команды без исключения? Ответы на эти и другие вопросы - на страницах этой книги.