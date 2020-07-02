7 книг, которые советует Самира Мустафаева - ФОТО

Эта книга о человеке, который не перестает удивлять своими инновационными проектами. Из недавнего - запуск космического корабля Crew Dragon, разработанного компанией Маска SpaceX. Читаешь и понимаешь, что нет ничего невозможного. Нужно идти к своей цели, несмотря на риски и трудности, и думать в первую очередь не о деньгах, а о том, как ты можешь изменить мир к лучшему. О Маске написано десятки книг, но ценность именно этого бестселлера в том, что он основан на эксклюзивных интервью Илона, членов его семьи и друзей, а значит в ней гораздо больше правдивых фактов.

"Год в Провансе", Питер Мейл