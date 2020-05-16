Что такое коучинг и как это помогает бизнесу и людям? - рассказывает Валида Насирова - ФОТО

Коуч - одна из новых профессий, значения которой многие до сих пор не понимают. Что такое коучинг и зачем он нужен, как достигать целей и улучшить качество жизни Lady.Day.Az рассказала известный коуч и бизнес-тренер Валида Насирова.

Осенью 2016 года, когда я начинала обучение, в Азербайджане почти не знали, что такое "коучинг" и кто такой "коуч". Сейчас эти слова на слуху у всех, направление развивается и набирает популярность. Всё больше людей понимают, что коучинг относится к "помогающим профессиям". Всё чаще компании и люди обращаются для решения своих вопросов. И этот прогресс не может не радовать.

Майлз Дауни, один из основателей бизнес-коучинга в мире, у которого я проходила сертификацию на продвинутом курсе в 2017 году, в своей книге "Эффективный современный коучинг" дает следующее определение: "Коучинг - это искусство содействия производительности, обучение и развитие другого".

Обратите внимание на слово "содействие". То есть коуч не даёт советов или готовых техник и решений. Он помогает в реализации и ускорении этих процессов, а также поддерживает в прохождении всего пути.

Если говорить простыми и ключевыми словами, то коуч - это специалист, помогающий клиенту:

раскрыть свой личный и профессиональный потенциал

проработать себя, как личность

достигнуть определенной жизненной или бизнес-цели

найти наилучшее решение для интересующего или беспокоящего вопроса

Обычно люди обращаются к коучу с разными вопросами. В личных темах, к примеру, коуч помогает: узнать себя лучше, разобраться с депрессией, выбрать сферу деятельности, принять решение, найти своё призвание, выстроить отношения, создать семью, заняться здоровьем, найти баланс между личной жизнью и работой, изменить что-то в жизни (мышление, черты характера, внешние условия, привычки, отношения с кем-то из окружающих) и т.д.

В бизнесе - найти мотивацию, создать и развить проект, поставить конкретные цели и разработать чёткий план их достижения, создать и внедрить, или же, обновить систему работы и взаимодействия, повысить эффективность, построить или реформировать структуру, создать корпоративную культуру и многое другое.

Индивидуальная работа коуча и клиента проходит в формате профессиональной беседы и в рамках конфиденциальности. Такие встречи называют "сессиями". Они проходят в живом формате, онлайн-формате, а в экстренных случаях даже по переписке.

Одна сессия длится примерно час. Для основательного решения конкретного запроса, в основном, требуется несколько сессий. Однако классно то, что каждая сессия эффективна и дает определённые результаты и продвижения в интересующем вопросе. Можно сказать, что каждая продвигает вас минимум на один шаг вперед.

Уже более трех лет я являюсь сертифицированным коучем и активно веду свою деятельность по трем направления - лайф, бизнес и командный коучинг. Работаю индивидуально и с командами, в зависимости от запроса. И даже все мои тренинги и другие мероприятия проходят в коучинговом формате, с познанием себя, анализом и возможностью проработки. Затрагиваю различные темы, поэтому получается всесторонняя проработка.

Мне очень приятно, что я могу помочь людям. Помочь найти себя, решить волнующие вопросы, стать спокойнее и счастливее. С каждым клиентом радуюсь каждому шагу, достижению, результату.

Когда я только начинала деятельность, у меня достаточно сильно включалась роль "спасателя". Мне хотелось помочь каждому. Показать, что есть возможности и инструменты для решения волнующих вопросов.

Однако с опытом стала понимать смысл фразы "Спасение утопающего дело рук самого утопающего". Ведь если он не желает "выжить", то, сколько не спасай, будет лезть обратно в воду.

С коучингом порой картина выглядит похоже. Некоторые люди перекидывают ответственность на внешние факторы "родителей, окружение, систему" и т.д. И продолжают оставаться в том, что не устраивает и не нравится. А ведь у нас сейчас время возможностей, изобилия инструментов и информации. Но любые изменения исходят из желания и готовности человека меняться. Поэтому важно перестать обвинять всех и вся, а собраться и начать действовать. Менять мысли, слова, действия. И с каждым шагом приближаться к той жизни, которую желаешь.

Я понимаю, что у нас, как и во многих других странах постсоветского пространства, нет привычки обращаться к таким специалистам как коучи, психологи и т.д. У нас другая ментальность и психология. По этой же причине у "бизнесов" и частных лиц порой нет желания и привычки вкладываться в подобные услуги.

Приходится объяснять, что к коучам обращаются те, кто хочет увидеть ситуацию со стороны, быстрее, а порой и качественнее решить свои вопросы. А также люди, которым нужна поддержка и опора на своем пути, пока в процессе работы формируется внутренняя. Тогда уже проще двигаться самостоятельно.

А бывает, что человек откладывает волнующие вопросы на потом. К примеру, если возникают вопросы личного характера, то люди стараются отвлечься и уйти в работу. И наоборот. В таком случае следует понимать, что гармоничная и счастливая жизнь возможна лишь при равномерном развитии всех сфер.

Каждый имеет право и возможность построить жизнь, приносящую счастье и удовольствие. Для этого нужно:

В первую очередь, необходимо понять, хочет ли человек этих изменений, готов ли он что-то для этого делать. То есть у человека должно сформироваться желание и готовность изменить свою жизнь.

После этого важно понять, чего именно он хочет, отсортировать свои желания от того, что навязано обществом. Ведь часто бывает, что человек растет по каким-то законам, принципам, но они не приносят ему удовлетворения, а лишь дискомфорт. Важно определить в чем именно заключены комфорт и счастье, в каких действиях, в каких мыслях.

Далее следует представить максимально детально ту жизнь, которую он хочет. Важно прописать то, как будет выглядеть жизнь, как будут проходить будни, выходные, какой будет работа, кто будут его окружать, каким будет отдых и т.д.

После этого идет самый важный шаг - нужно поверить, что это все действительно возможно, потому что это и правда возможно. Если веры не хватает, то могут помочь истории успеха других людей, мотивационные фильмы и др. Нужно быть на волне позитива и стараться видеть больше положительного в окружающем мире, чем отрицательного. Это может дать состояние благодарности и удовольствия от жизни.

Как видите, все просто. Достаточно захотеть изменений, поверить в их возможность и начать действовать.

Н. Гасымова