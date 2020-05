Биография Меган Маркл и принца Гарри стала бестселлером еще до своего выхода в свет

Герцоги Сассекские настолько устали от бесконечного потока негатива в свой адрес и обилия домыслов, что решились сами рассказать свою историю. Меган Маркл и принц Гарри вместе с экспертами Омидом Скоби и Кэтрин Дюран написали свою биографию.

Релиз книги Finding Freedom: Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family (В поисках свободы: Гарри и Меган создают современную королевскую семью) намечен на август этого года. Однако Amazon уже сделал издание доступным для предзаказа.

В течение первых 24 часов биография возглавила рейтинг самых продаваемых книг. Электронная версия книги выйдет 11 августа, а печатная копия поступит в продажу спустя 9 дней. Герцоги раскроют все тайны королевского семейства и подробно объяснят причину "Мегзита", а также расставят все точки над i в череде скандалов, которые им приписываются.

Неудивительно, что биографию с нетерпением ждут во всем мире. Правда, королева Великобритании явно не предполагала такого шага со стороны любимого внука. Елизавета II и так пошла на беспрецедентные уступки, позволив семейству герцогов Сассекских вести свободную жизнь в Америке.

Вazaar.ru