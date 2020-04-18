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Фонд Ralph Lauren выделил средства для поддержки онкобольных во время пандемии

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Фонд Ralph Lauren выделил средства для поддержки онкобольных во время пандемии
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18 апреля 2020 12:00

Фонд Ralph Lauren выделил средства для поддержки онкобольных во время пандемии

В конце марта Ральф Лорен сделал рекордное пожертвование на борьбу с коронавирусной инфекцией в размере 10 миллионов долларов. Теперь Фонд компании Ralph Lauren объявил, что намерен поддержать не только медицинских работников, но и больных раком - для них COVID-19 представляет особую угрозу из-за ослабленного лечением иммунитета. Ralph Lauren уже более 20 лет занимаются борьбой с раком, поддерживая программы сканирования, ранней диагностики, лечения и образования пациентов.

Выделяемые средства будут направлены в исследовательские лаборатории для анализа образцов, развития инновационных диагностических тестов раннего обнаружения COVID-19 у пациентов и врачей, а также для закупки необходимого медицинского оборудования.

Помимо финансовой помощи Фонд начнет кампанию по сбору дополнительных средств на поддержку Европейского института онкологии в Италии (IEO), Немецкого центра исследования рака в Германии (DKFZ) и других организаций. В Италии, Германии, Испании, Франции и Великобритании бренд распространит 130 000 экземпляров домашней одежды своей марки, которые предназначаются медицинскому персоналу и пациентам, больным COVID-19.

Вazaar.ru


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