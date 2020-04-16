Женщина рассказала, как перенесла коронавирус в Нью-Йорке

Лечение коронавируса в разных странах несколько отличается. Вот как, например, это происходит в США в одном из эпицентров пандемии. Надя Акерман заболела до того, как вирус стал поражать тысячи людей в день, но с легким и средним течением болезни пациентов, как правило, отправляют домой.

"Меня зовут Надя, 45 лет, живу в Нью-Йорке, куда переехала из Австралии. Пишу песни, рисую иллюстрации, работаю продюсером. А когда я не занята работой, занимаюсь спортом.

Я люблю тренироваться и веду здоровый образ жизни: не курю, не пью и даже мясо не ем. Тренируюсь пять раз в неделю, люблю кроссфит и йогу, когда-то даже в Гималаи поднималась.

Но мой образ жизни не помог уберечься от коронавируса, как я надеялась. 22 дня я боролась с болезнью после посещения большого праздника. Конечно, я не пошла бы туда, если бы знала, чем всё закончится! Вот мой дневник за прошедший месяц, может, он поможет вести себя более правильно, чем я.

10 марта

На благотворительный ужин в австралийском посольстве было приглашено более ста человек. Маленький ресторан, толпа народу, шведский стол... Еще совсем недавно это было в порядке вещей, да и в тот момент еще мало кто воспринимал коронавирус всерьез.

12 марта

Утро четверга. Я проснулась с сильным кашлем, и это было очень странно. Казалось, меня сейчас стошнит - настолько сильным и агрессивным был этот кашель. Приступ длился около десяти минут и даже вызвал у меня слезы. Я подумала, аллергия.

К пяти часам вечера температура перевалила за 38, заболело горло, стало тяжело глотать. Появилось ощущение, что меня под ребра лягнула лошадь или кто-то ударил прямо по легким.

Мой бойфренд заботился обо мне, а я лежала в кровати и ужасно себя чувствовала.

13 марта

Мне не стало лучше. Я понимала, что это не грипп, я 22 года так не болела! Было похоже на пневмонию. И я отправилась в больницу. Сейчас все знают про маски и перчатки, тогда же я просто подумала, что мне нужна помощь. В коридоре ждали своей очереди всего три человека, и никто из них, как и медсестры, не носил маску. Я подошла к сестрам и сказала, что подозреваю коронавирус. Тогда все засуетились, отогнали других пациентов, выдали мне маску...

Я ждала приема около 40 минут. Врач не был защищен ни маской, ни перчатками, что меня удивило. Он померил температуру - опять 38. Тест на коронавирус положено было делать с температурой выше 39,5 градуса (103 по Фаренгейту), и даже когда я сказала, что общалась с людьми, которые ждут результатов теста, он все равно не взял мазок. Мол, если у них подтвердится, тогда и приходи.

Я очень удивилась, потому что была уверена, что у меня именно коронавирус. Сказала врачу: "Сейчас мимо идут люди, которые, возможно, заражены, и их никто не проверяет?" Он ответил: "Да".

Дома у меня заболела голова. Лекарства не помогали, вирус ничто не брало. У меня пропал аппетит, появилась тошнота.

16 марта

Заболел мой партнер, причем точно так же, как и я. Только его температура приближалась к 40 градусам. Я начала за ним ухаживать, несмотря на то что болела сама.

18−21 марта

Я отвезла мужчину в больницу, где его сразу оформили и сделали тест. Вернулась домой и почувствовала ужасную слабость. Пролежала в постели четыре дня, чувствовала себя все хуже и хуже. Я перестала чувствовать запахи и вкус еды. И некому было мне помочь.

22 марта

Я написала мужчине о том, что мне хуже, он передал врачу, и тот выслал за мной скорую помощь. В Нью-Йорке обычно нельзя самому вызвать скорую, только через врача. Медики приехали ко мне и постучали в дверь, опасаясь приближаться. Я обрадовалась, что теперь мне точно помогут.

В больнице медсестра подошла ко мне с маской и попросила надеть. Меня отвели в бокс для осмотра, и я прождала там полтора часа.

Мне измерили температуру и давление, сказали, что у меня обезвоживание, и подключили к капельнице. Я сообщила врачу, что здесь уже лежит мой партнер с положительным тестом. Иначе мне бы тест так и не сделали - температуры уже не было!

Мне сделали полное обследование, выписали лекарства и... отправили домой с рекомендацией вернуться, если будут проблемы с дыханием. В домашнем карантине мне предстояло провести 17 дней, причем вместе с мужчиной, которого выписали в тот же день.

27 марта

Мне позвонили из больницы и сказали, что тест положительный. Это было даже хорошо: мои подозрения превратились в уверенность, а сама я шла на поправку.

Ранее я написала о своей болезни в "Инстаграме", и другие люди с того праздника в посольстве сообщили, что у них тоже нашли коронавирус.

2 апреля

С каждым днем мне становилось лучше. Чувствительность к запахам не вернулась, но я хотя бы могла есть. Я начала выходить на прогулки вокруг дома и снова принялась рисовать.

7 апреля

Изоляция закончилась, и я смогла дойти до магазина (раньше соседи приносили нам еду под дверь). В маске и перчатках вошла в магазин и увидела там много людей, которые не только не соблюдали дистанцию, но и не пользовались антисептиком. А ведь это действительно может помочь!

Да, мы живем в непростое время, и мне пришлось пережить тяжелую болезнь. Но если соблюдать правила - риск заразиться сильно снижается".

Cosmo.ru