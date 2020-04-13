Истории женщин-врачей, сражающихся с коронавирусом - ФОТО

Число зараженных смертельным вирусом во всем мире продолжает расти и уже перевалило за страшную отметку в 1,86 миллиона человек. Врачи, подвергая свою жизнь опасности, каждый день борются с этой страшной болезнью. И сегодня весь мир, охваченный пандемией, как никогда признателен им за это. Люди в разных странах вечером аплодируют на своих балконах, выражая этим признательность врачам. Мировые звезды посвящают им свои онлайн-концерты. И, конечно же, государство оказывает им огромную поддержку.

Мы собрали истории женщин-врачей, которые оказались на передовой. Их примерами можно только восхищаться.

Весь мир всколыхнула история медсестры Дэн Даньцзин и врача Ся Сысы, которые оказались в китайском Ухане, ставшем эпицентром распространения пандемии по всему миру. В конце концов они оказались по другую сторону баррикад в своих больницах: уже в статусе зараженных. Всего за несколько недель они прошли путь от здоровых профессионалов своего дела, боровшихся за чужое благополучие, до пациентов в критическом состоянии, которым приходилось сражаться уже за свою жизнь. Истории "мисс Дэн" и "доктора Ся" отражают непредсказуемую натуру вируса, которая каждого затрагивает по-разному, порой игнорируя статистическое среднее и любые научные исследования. Одна из женщин, к сожалению, не смогла преодолеть болезнь. Подробнее об этом мы писали здесь.

Героический поступок совершила жительница города Лондондерри (Северная Ирландия), которая вышла с пенсии, чтобы работать с больными коронавирусной инфекцией, и получила штраф за парковку в неположенном месте.

62-летняя Дейрдри Барр более 40 лет работала в сфере здравоохранения. В марте ее назначили на руководящую должность в лондонской больнице на четыре тысячи коек, в которой лечатся пациенты, зараженные коронавирусной инфекцией нового типа.

Еще одна пенсионерка - медсестра из английского города Ливерпуля, о которой недавно заговорил весь мир, продолжила работать по достижении пенсионного возраста и, к сожалению, скончалась в результате заражения коронавирусом.

68-летняя Лиз Гленистер работала в одной из университетских больниц Ливерпуля. Она любила свою профессию и продолжила работать даже по достижении пенсионного возраста. В итоге Гленистер оказалась в числе работников, боровшихся с распространением коронавируса и заразилась от одного из пациентов.

Врачу неотложной помощи Деван Николь из Техаса пришлось расстаться с трехлетней дочкой, чтобы никого не заразить.

"Вот так выглядит лицо человека, который чувствует, что его наказывают только за то, что он пытался быть "хорошим". Моя работа реанимационной медсестрой - это всего лишь моя работа. Я не чувствую, что делаю что-то особенное или что это заслуживает каких-то отдельных похвал. Джейсон чувствует то же самое, трудясь медиком в пожарной службе.

Но прямо сейчас наша работа невероятно важна, и в отличие от большинства людей мы все еще вынуждены на нее ходить. Она несет огромные риски, связанные с инфекцией: мы можем заразиться сами или разнести этот чертов вирус по другим людям. Я уже контактировала с пациентами, у которых был коронавирус. Именно поэтому я хочу оградить свою дочь от болезни, которую мы можем невольно принести домой", - рассказывала она.

Сегодня же в Сети обсуждается эмоциональное признание медсестры из Нью-Йорка, который сегодня стал эпицентром пандемии.

35-летняя медсестра отделения неотложной помощи Дэниэль Шмолл в своем гостиничном номере после долгой смены записала эмоциональное видеообращение, в котором рассказала о работе в больнице, где лечат больных коронавирусной инфекцией нового типа.

"Сегодня был трудный день, по-настоящему трудный день. Это чересчур, такое никто не может вынести. Я больше не могу заходить в палаты и видеть, что пациенты умерли", - эмоционально рассказала Шмолл.

Она признается, что труднее всего в ее работе говорить с близкими пациентов, которых не удалось спасти.

"Мне кажется, люди не до конца понимают, насколько сложная у нас работа. После учебы я думала, что готова к чему угодно, но не к этому. Все стараются, все так стараются, но нужно сделать столько всего! А мы тоже люди, мы не железные", - пожаловалась она.

И таких примеров людей, которые, не смотря ни на что, продолжают бороться за нашу с вами жизнь, тысячи. Давайте ценить это и соблюдать все меры по борьбе с распространением коронавируса.

Н. Гасымова