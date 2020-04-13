13 апреля 2020

отправить статью
Девушка, вылечившаяся от COVID-19 в Париже: «Я никогда не узнаю, где и от кого заразилась» <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

17:00

  • 32
Девушка, вылечившаяся от COVID-19 в Париже: «Я никогда не узнаю, где и от кого заразилась» - ФОТО
Stay home: Донателла Версаче поддержала своих подписчиков <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

16:00

  • 130
Stay home: Донателла Версаче поддержала своих подписчиков - ФОТО
Как помочь пожилым людям пережить пандемию и изоляцию?

Здоровье

15:00

  • 163
Как помочь пожилым людям пережить пандемию и изоляцию?

13 апреля 2020 16:00

Stay home: Донателла Версаче поддержала своих подписчиков - ФОТО

Длительный карантин все больше заставляют людей чувствовать себя потерянными и опустошенными. К сожалению, не все с легкостью переносят вынужденные условия социальной изоляции. В связи с этим, многие известные люди стараются всячески подбадривать людей в своих социальных сетях, чтобы хоть как-то поднять им боевой дух.

Известный модный дизайнер, идейный вдохновитель итальянского Дома Versace Донателла Версаче не осталась в стороне и обратилась к поклонникам бренда со словами поддержки: "Я знаю, что сейчас непростые времена: нас просят соблюдать условия затянувшейся, но все-таки необходимой изоляции. Сложно испытывать на себе все эти ежедневные тяготы. Они просто разбивают мне сердце. Но я все равно хочу напомнить вам, что в этой ситуации мы все должны держаться вместе. Я знаю, что если мы будем вместе, то обязательно победим в этой войне. С любовью, Донателла".

Elle.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 133

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гости

13:22

  • 236
Эмоциональное признание медсестры из Нью-Йорка: «Такое никто не может вынести»

Гости

11 апреля 10:02

  • 476
Женщина рассказала о жизни на карантине в Испании: "Придётся потерпеть невозможность выйти из дома"

Гости

10 апреля 16:00

  • 544
5 вещей, которые поднимают настроение Эмили Дидонато во время самоизоляции - ФОТО