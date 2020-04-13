Stay home: Донателла Версаче поддержала своих подписчиков - ФОТО

Длительный карантин все больше заставляют людей чувствовать себя потерянными и опустошенными. К сожалению, не все с легкостью переносят вынужденные условия социальной изоляции. В связи с этим, многие известные люди стараются всячески подбадривать людей в своих социальных сетях, чтобы хоть как-то поднять им боевой дух.

Известный модный дизайнер, идейный вдохновитель итальянского Дома Versace Донателла Версаче не осталась в стороне и обратилась к поклонникам бренда со словами поддержки: "Я знаю, что сейчас непростые времена: нас просят соблюдать условия затянувшейся, но все-таки необходимой изоляции. Сложно испытывать на себе все эти ежедневные тяготы. Они просто разбивают мне сердце. Но я все равно хочу напомнить вам, что в этой ситуации мы все должны держаться вместе. Я знаю, что если мы будем вместе, то обязательно победим в этой войне. С любовью, Донателла".

Elle.ru

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