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Эмоциональное признание медсестры из Нью-Йорка: «Такое никто не может вынести»

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Эмоциональное признание медсестры из Нью-Йорка: «Такое никто не может вынести»
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13 апреля 2020 13:22

Эмоциональное признание медсестры из Нью-Йорка: «Такое никто не может вынести»

Число больных коронавирусом во всем мире продолжает расти. Эпицентр пандемии сместился в США и, в частности, Нью-Йорк. Система здравоохранения в городе практически парализована, врачи не справляются с потоком поступающих тяжелых больных.

В очаге событий, заплаканная медсестра записала эмоциональное видеообращение, в котором рассказала о работе в больнице, где лечат больных коронавирусной инфекцией нового типа. 35-летняя медсестра отделения неотложной помощи Дэниэль Шмолл переехала в Нью-Йорк, чтобы помогать больным.

Она записала ролик в своем гостиничном номере после долгой смены. "Сегодня был трудный день, по-настоящему трудный день. Это чересчур, такое никто не может вынести. Я больше не могу заходить в палаты и видеть, что пациенты умерли", - эмоционально рассказывает Шмолл.

Она признается, что труднее всего в ее работе говорить с близкими пациентов, которых не удалось спасти.

"Мне кажется, люди не до конца понимают, насколько сложная у нас работа. После учебы я думала, что готова к чему угодно, но не к этому. Все стараются, все так стараются, но нужно сделать столько всего! А мы тоже люди, мы не железные", - пожаловалась она.

В заключение Шмолл призвала людей проявить сострадание друг к другу. Она отметила, что любит свою работу и не собирается уходить. Медсестра просит прощения за свою эмоциональность, однако отмечает, что считает важным показать, что медработники - тоже люди.

Н.Гасымова


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