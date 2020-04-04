Джорджо Армани рассказал, как пандемия изменит мир моды

Джорджо Армани написал открытое письмо для WWD, в котором дизайнер размышляет о современной моде и об уроках пандемии. Он подчеркнул, что нынешнее положение с производством одежды в огромных масштабах является недопустимым. Более того, сторогое деление по сезонам оказывается неизбежно сопряжено с несоответствием с погодой.

Джорджо и сам много лет во время пресс-конференций озвучивал такие мысли, но он оставался непонятым. Из-за коронавирусной инфекции многие пришли к выводу, что следует замедлить темпы и сбавить обороты. Именно такая мода, которая не будет сиюминутной, и есть возможность вернуть подлинную ценность работе дизайнеров.

Армани уверен, что фэшн начал переживать упадок, когда в люксовом сегменте появились вещи, которые быстро выходят из моды, но такие изделия призывают покупать все больше и больше. Сам же дизайнер уверен, что по‑настоящему люксовые вещи должны оставаться актуальными всегда, а также необходимо время, чтобы понять их подлинную ценность. "Роскошь не может быть быстротечной. Нет никакого смысла для меня выпускать костюмы, если они проведут в магазине всего три недели, после чего устареют и их заменят новые, которые по сути не сильно от них отличаются", - пишет модельер. Он заметил, что всегда верил в идею вечной элегантности.

Джорджо призвал и сами бренды, и их клиентов перестать бессмысленно тратить деньги на сиюминутные вещи и на бесконечные грандиозные шоу. Он считает, что модные события должны оставаться особенными, а не восприниматься как рутина.

"Момент, через который мы все сейчас проходим, очень неспокоен, но он также дает нам уникальную возможность исправить то, что было сделано неправильно", - резюмировал Армани.

Bazaar.ru