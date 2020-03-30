Роузи Хантингтон-Уайтли о жизни на карантине - ФОТО

В Instagram появился новый стикер #stayhome, и звезды стали отмечать им свои "сторис" и посты, сделанные во время самоизоляции. В их числе - топ-модель Роузи Хантингтон-Уайтли, которая сейчас в Лос-Анджелесе вместе с возлюбленным Джейсоном Стэйтемом и двухлетним сыном Джеком. О своем распорядке дня, beauty-рутине и тренировках модель рассказала на сайте Rose Inc.

"Я здорова, и мои близкие тоже, а это все, чего я могу желать в эти дни. Я благодарна всем медработникам за их тяжелую работу. Это достойно восхищения, и я глубоко ценю тот факт, что они подвергают себя риску ради большего блага".



"Сейчас я дома в Лос-Анджелесе с Джейсоном и нашим сыном Джеком. Я работаю из дома и счастлива, что могу это делать, так как понимаю, что многие люди не могут работать удаленно или потеряли свою работу. Это душераздирающе, и мое сердце разрывается от этого", - говорит Роузи.

"Я пытаюсь избегать телевизионных роликов - они могут действительно негативно влиять на ваше психическое здоровье. Но я стараюсь быть в курсе событий - читаю новости в телефоне и слушаю подкасты на The Daily".

В свободное от работы время модель придумывает развлечения для сына, что, по ее словам, не самая простая задача. А еще она теперь много готовит и занимается домашними делами. Девушка призналась, что находит рецепты в книге Джейми Оливера, потому что они "быстрые и легкие", а также потому, что не требуют большого числа ингредиентов, соответственно, минимизируют поездки в супермаркет. Так, например, на днях Роузи испекла банановый хлеб. "Получился вполне себе приличный. Съела большую часть", - хвастается модель. Но не всегда ее питание правильное: "Джек съел свои овощи, а я ем пятое мороженое за день".

"Я уже больше недели нахожусь в изоляции и наконец решила сделать тренажерный зал в гараже. Мои обычные тренировки пришлось пока отложить. Но я нашла приложение The Body by Simone, которое очень рекомендую. Еще подумываю о семейной тренировке - Джек вполне справится с функцией гири!"

"Что касается beauty-процедур, то, честно говоря, мне нравится быть без макияжа. Я продолжаю ежедневно ухаживать за кожей и делать процедуры для тела. Я наношу маску для лица, когда могу, но не пользуюсь феном для укладки и позволяю своим волосам высыхать естественным образом, а это значит, что я почти всегда выгляжу как Хагрид из "Гарри Поттера"! Но таким образом они отдыхают. Я подумываю снимать контент дома для Instagram и YouTube. Несколько дней назад пыталась это сделать, но мой сын ворвался в ванную комнату с криком. Так что посмотрим, получится ли это сделать в следующий раз!" - рассказала Роузи.

Она добавила, что для поднятия настроения созванивается с друзьями, а когда ее сын спит, смотрит фильмы или читает книги: "Недавно закончила Джоан Дидион The White Album".

"Я надеюсь, что все мы выйдем из этого кризиса, получив время для саморефлексии. Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем вернуться к нашей повседневной жизни с новыми перспективами и благодарностью за наше окружение, окружающую среду, сообщества и близких людей", - резюмирует она.

Bazaar.ru

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