«Прощальный» выход в свет Меган Маркл и принца Гарри - ФОТО

Вчера в Великобритании отмечался День Содружества, в честь чего проводилась традиционная торжественная служба в Вестминстерском аббатстве.

Для королевской семьи в этом году это событие имеет особое значение. Этот выход стал последним для Меган Маркл и принца Гарри: в конце месяца супруги перестанут официально выполнять свои королевские обязанности.

Герцоги Сассекские и Кембриджские не принимали участия в торжественном кортеже вместе с королевой. Об этом стало известно буквально накануне, хотя участие супругов уже было подтверждено официально. Вместо этого обе королевские пары сразу появились в часовне. Меган и принц Гарри заняли места во втором ряду, позади Кейт Миддлтон и принца Уильяма - именно там и полагается сидеть младшему сыну принцессы Дианы, который является шестым в очереди на королевский престол.

Герцогиня Сассекская тщательно подготовилась к появлению на публике. Она выбрала изумрудное платье-кейп Emilia Wickstead, которое дополнила изящной шляпкой в тон с вуалью от William Chambers.

На службе появились и герцоги Кембриджские. Впервые за долгое время два брата с женами встретились лицом к лицу. Кейт Миддлтон сделала ставку на насыщенный алый цвет. Лаконичный образ подчеркнул стройную фигуру многодетной мамы.

Фото: Getty Images

Вazaar.ru

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