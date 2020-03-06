6 марта 2020

отправить статью
Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет после отречения от королевских обязанностей <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

13:00

  • 87
Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет после отречения от королевских обязанностей - ФОТО
Необычный морковный салат со вкусной заправкой – Рецепт от Или Мамедовой

Гурмания

12:00

  • 209
Необычный морковный салат со вкусной заправкой – Рецепт от Или Мамедовой
12 вещей, которые делают любящие мужчины <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

11:00

  • 413
12 вещей, которые делают любящие мужчины - ФОТО

6 марта 2020 13:00

Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет после отречения от королевских обязанностей - ФОТО

Меньше месяца остается до того, как Меган Маркл и принц Гарри окончательно перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи. Это памятное событие состоится 31 марта, а пока герцог и герцогиня Сассекские воссоединились в Лондоне и впервые после Мегзита вместе вышли в свет. Супруги посетили премию Endeavour Fund Awards в британской столице, и лучшей декорацией к их выходу стал проливной мартовский дождь. Гарри и Меган не спеша позировали фотографам, тесно обнявшись под широким зонтом и улыбаясь на фоне фотовспышек и бликующих капель, - ну просто кадры из голливудского фильма! Безупречной оказалась не только лондонская погода, но и образ (пока еще) герцогини: на вечер Маркл прибыла в бирюзовом платье-футляре Victoria Beckham, подчеркнувшем фигуру, черных лодочках Manolo Blahnik и с восьмиугольным клатчем Stella McCartney.

Фото: Getty Images

Вazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 88

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гости

11 февраля 21:00

  • 1 034
«Парень с плакатом» забавно протестует в Instagram - SHARE-BAZ

Гости

6 февраля 22:00

  • 963
Слушаем хиты Теомана, который скоро выступит в Баку - Плейлист Lady.Day.Az

Гости

3 февраля 21:53

  • 1 189
Лучшая из лучших - Поп-звезда Билли Айлиш - Плейлист Lady.Day.Az