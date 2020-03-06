Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет после отречения от королевских обязанностей - ФОТО

Меньше месяца остается до того, как Меган Маркл и принц Гарри окончательно перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи. Это памятное событие состоится 31 марта, а пока герцог и герцогиня Сассекские воссоединились в Лондоне и впервые после Мегзита вместе вышли в свет. Супруги посетили премию Endeavour Fund Awards в британской столице, и лучшей декорацией к их выходу стал проливной мартовский дождь. Гарри и Меган не спеша позировали фотографам, тесно обнявшись под широким зонтом и улыбаясь на фоне фотовспышек и бликующих капель, - ну просто кадры из голливудского фильма! Безупречной оказалась не только лондонская погода, но и образ (пока еще) герцогини: на вечер Маркл прибыла в бирюзовом платье-футляре Victoria Beckham, подчеркнувшем фигуру, черных лодочках Manolo Blahnik и с восьмиугольным клатчем Stella McCartney.

Фото: Getty Images

Вazaar.ru

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