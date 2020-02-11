11 февраля 2020

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Яркие наряды для вечерних выходов в коллекции Jason Wu <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

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Яркие наряды для вечерних выходов в коллекции Jason Wu - ФОТО
Адель пришла на вечеринку Бейонсе и шокировала своим преображением <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Адель пришла на вечеринку Бейонсе и шокировала своим преображением - ФОТО
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11 февраля 2020 15:00

Адель пришла на вечеринку Бейонсе и шокировала своим преображением - ФОТО

Немногие знают, что одно из главных светских событий ночи после "Оскара" - закрытая вечеринка Джей Зи и Бейонсе. Сама пара и их гости на церемонии не появились, но, как всегда, заставили о себе говорить. Правда, на этот раз сенсацию произвел не очередной откровенный наряд хозяйки вечера, а одна из гостей.

Известная польская телеведущая Кинга Русин в тот вечер поделилась в инстаграме фотографией Адель, которая последние несколько лет активно скрывалась от объективов камер. Обладательница феноменального голоса выглядела просто сенсационно в облегающем розовом платье с леопардовым сверкающим принтом и демонстрировала стройную фигуру звезды.

Вы только посмотрите на эту тонкую талию! Звезда похудела на 44 килограмма (!) после того, как изменила свой образ жизни - села на строгую диету и занялась спортом. И теперь мы действительно можем полюбоваться этим впечатляющим результатом! Как отметили знакомые певицы: "Она не выглядит слишком худой - она выглядит потрясающе".

Еlle.ru

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