Милла Йовович стала мамой в третий раз - ФОТО

В ночь на понедельник 44-летняя Милла Йовович стала мамой в третий раз. Об этом радостном событии сообщила старшая дочь актрисы Эва. Девочка опубликовала семейное фото из роддома. На нем счастливая Милла запечатлена с новорожденной на руках - пол ребенка звезда раскрыла еще во время беременности. Малышку назвали необычным именем - Ошун. "Добро пожаловать в мир, моя новая сестра, Ошун. Ее имя созвучно океану. Мы любим тебя!" - написала Эва.

О третьей беременности Миллы Йовович стало известно в начале августа. Актриса призналась, что из-за возраста и страха снова потерять ребенка долго скрывала свое интересное положение. Последние месяцы звезда и ее семья находились в напряжении, но, к счастью, малышка родилась здоровой и вместе с мамой они чувствуют себя хорошо.

Вazaar.ru