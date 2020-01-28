28 января 2020

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6 цитат Михаила Барышникова - «Нельзя быть счастливым в семейной жизни, будучи несчастным в работе»

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6 цитат Михаила Барышникова - «Нельзя быть счастливым в семейной жизни, будучи несчастным в работе»
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28 января 2020 10:00

6 цитат Михаила Барышникова - «Нельзя быть счастливым в семейной жизни, будучи несчастным в работе»

Вчера Михаилу Барышникову исполнилось 72 года. В 1974-м, будучи звездой российского балета, он отправился на свои первые гастроли, став "невозвращенцем". В том же году балетмейстер Александр Минц приглашает его в труппу Американского театра балета. Спустя 6 лет он возглавляет его. В его внушительном портфолио значатся не только танцевальные постановки, но и одна номинация на "Оскар" - за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Герберта Росса "Поворотный пункт" 1977 года - и "Золотой глобус". Но самая известная его роль - русский возлюбленный Кэрри Брэдшоу в "Сексе в большом городе". "Вместо того чтобы идти в театр, на концерт или посмотреть хороший фильм, они смотрят TV. Но это отличный сериал. Было очень весело. В "Сексе в большом городе" меня увидело больше людей, чем если бы я танцевал каждый день на протяжении 20 лет", - говорил Барышников. В честь дня рождения легенды мы выбрали самые запоминающиеся его цитаты.

"Никто не рождается танцором. Нужно хотеть этого больше всего на свете".

"Я не пытаюсь танцевать лучше, чем кто-либо другой. Я пытаюсь танцевать только лучше самого себя".

"Нельзя быть счастливым в семейной жизни, будучи несчастным в работе".

"Тело в движении - это самая показательная вещь. Потанцуйте минуту - и я скажу, кто вы".

"Суть всего искусства в том, чтобы получать удовольствие от того, что доставляешь его".

"Совершенство - это теория. Вы не можете быть идеальным человеком, идеальным художником. Вы не можете быть идеальным мужем, вы не можете быть идеальным отцом. Но проживите день с надеждой, что вы будете немного лучше во всех отношениях и сделаете что-то значимое".

Вazaar.ru

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