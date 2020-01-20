20 января – Убийцы 13-летней Ларисы Мамедовой до сих пор не наказаны

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения в город Баку и некоторые районы Азербайджана были введены подразделения советской армии. Вторжение в Баку крупного контингента внутренних войск и отрядов специального назначения сопровождалось убийствами людей с особой жестокостью и невиданными зверствами. Была учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены, пропали без вести.

В ту ночь до объявления населению о введении чрезвычайного положения в Баку были безжалостно убиты 82 человека и 20 человек смертельно ранены. После объявления чрезвычайного положения 20 января и в последующие дни был убит еще 21 человек. В районах, где чрезвычайное положение не вводилось, но в Нефтчале и Лянкяране 25-26 января было убито 10 человек.

В общей сложности, в результате незаконного ввода войск в городе Баку и районах республики были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек, 5 человек пропали без вести. Были разгромлены и сожжены 200 домов и квартир, 80 автомашин, в том числе и карет скорой помощи, уничтожено государственное и личное имущество.

Среди убитых людей разных национальностей были женщины, дети и старики, а также работники скорой помощи и милиции. Среди них самые молодые - 13-летние Ильгар Ибрагимов и Лариса Мамедова, самые старые - 75-летняя Сура Бабаева и 76-летний Юнус Рагимов.

Сегодня Lady.Day.Az решила рассказать своим читателям об истории 13-летней Ларисы Мамедовой, которая училась в 7-м классе 134-й школы Сабаильского района. В памяти близких она осталась той же 13-летней девочкой.

Лариса родилась в Баку 11 августа 1977 года. Она получила музыкальное образование. Отца звали Фарманом, мать - Галиной. У нее также были брат с сестрой - Эмиль и Нармина. В ту страшную ночь "Икарус", в котором ехали Лариса с отцом, был обстрелян близ бывшего завода им.Л.Шмидта... В автобусе находились также коллеги отца, сам Фарман был тяжело ранен.

Мать Ларисы Галина Урвачева-Мамедова приехала в Азербайджан из Донецкой области Украины в поисках счастья. После гибели дочери она с 1990 по 2001 годы была председателем общества "20 января", а после стала членом совета правления этой организации.

"Я работал начальником автоколонны в автобусном парке №2. Вечером 19 января в городе было неспокойно, и нам поручили вернуть все автобусы с вверенных нам маршрутов столицы в гараж. Я находился вместе с дочерью Ларисой в 39-м маршруте. Она всегда была рядом со мною, ей нравилось кататься на автобусе. В тот вечер около нынешнего здания Президентского аппарата проходил митинг, народ требовал независимости Азербайджана. Было где-то 22.30, мы собирались отъехать в гараж, но в это время по микрофону сообщили, что со стороны завода лейтенанта Шмидта солдаты хотят войти в центр столицы и нужна помощь народа, чтобы предотвратить это.

По требованию народа мы посадили людей в автобусы и поехали туда. Но когда поворачивали к заводу лейтенанта Шмидта, не доезжая до трамвайной линии, с трех сторон где-то метров с 20-25 нас стали в упор расстреливать. Крики ужаса, в автобусе появились убитые и раненые... В это время моя дочь находилась на заднем сидении автобуса. Убило водителя, мы остановились, а в автобус ворвались солдаты, насильно вытащили всех на улицу, повалили на землю, стали избивать дубинками и прикладами автоматов. В этот момент я почувствовал сильную боль в ноге и понял, что тяжело ранен. Я начинал терять сознание. И вот когда кто-то поднял меня, чтобы отвезти в больницу, я увидел, что передо мной в пальто несут мою доченьку, и потерял сознание.

Спустя три дня я пришел в сознание и узнал, что моей дочери больше нет - она лежала в морге с биркой под номером 320...", - рассказывает безутешный отец.

Отец Ларисы возмущен тем, что по прошествии почти трех десятилетий после трагедии преступники все еще не наказаны. И более того - главный виновник кровопролития Михаил Горбачев удостоен Нобелевской премии мира...

Девочка похоронена вместе с другими убитыми в ту ночь на Аллее шехидов.

Говорят, что шехидами становятся сыны Родины, защищающие ее от врага. Но иногда ими становятся и невинные дети...

Н. Гасымова

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