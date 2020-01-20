20 января советский танк лишил азербайджанскую науку талантливого ученого Светланы Мамедовой

Прошло 30 лет со дня кровавой бойни, учиненной Вооруженными силами Минобороны и МВД СССР.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения в город Баку и некоторые районы Азербайджана были введены воинские части бывшего Советского Союза. Вторжение в Баку крупного контингента частей Советской армии, внутренних войск и отрядов специального назначения сопровождалось особой жестокостью и невиданными зверствами. Была учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены, пропали без вести.

В общей сложности, в результате незаконного ввода войск в городе Баку и районах республики были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек, 5 человек пропали без вести. Были разгромлены и сожжены 200 домов и квартир, 80 автомашин, в том числе и карет скорой помощи, уничтожено государственное и личное имущество.

Противоправное объявление чрезвычайного положения в Баку, вторжение вооруженных сил в город и устроенная зверская расправа над мирным населением с привлечением тяжелой техники и смертоносного оружия в условиях полного отсутствия какого-либо сопротивления было преступлением против азербайджанского народа.

В ту ночь, казалось, время замерло навсегда, и единственные звуки этого времени - нескончаемые пулеметные очереди, крики и стоны умирающих и раненых, пьяный галдеж солдатни, творившей кровавую вакханалию среди мирных жителей. Все это было сделано с подачи Михаила Горбачева, который "благословил" расстрел собственного народа, потому что жили мы тогда еще в СССР и считались единым целым.

Ввергнутый в шок город, утром 20 января увидел асфальт, залитый кровью, которую не успевали смывать брандспойтами, раздавленные танками тела, месиво из человеческой плоти и искореженного металла. Среди убитых людей разных национальностей были женщины, дети и старики, а также работники скорой помощи и милиции.

Lady.Day.Az сегодня рассказывает своим читателям о профессоре Светлане Мамедовой. Она была первой в республике женщиной-ученым, удостоившейся звания доктора химических наук в области высоких молекулярных соединений. Она являлась автором множества научных трудов, более 40 изобретений.

Светлана Мамедова родилась в 1939 году. Ей было всего три года, когда она потеряла отца на фронте. На попечении матери остались трое детей. Окончила Азербайджанский промышленный университет имени М. Азизбекова, в 1973 году защитила кандидатскую, а в 1988 году - докторскую диссертации. Владела тремя языками.

Ее смерть была безвременной и трагичной. 24 января на 22-м километре магистрали Баку-Сумгайыт танк наехал на стоявшую на обочине дороги легковую машину. Она и еще один пассажир - Ибрагим Ибрагимов погибли на месте. Научные деятели были вызваны в Сумгайыт на собрание...

Одна из жертв Черного января Светлана Мамедова оставила после себя бесценный вклад в научную сферу Азербайджана. Она, как и другие жертвы тех трагических событий, похоронена в Аллее шехидов.

Н. Гасымова

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