Возлюбленная Джеффа Безоса покорила гостей вечеринки откровенным нарядом - ФОТО

Ровно год назад общественности стало известно об отношениях Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Тогда самый богатый мужчина в мире еще не оформил официального развода со своей женой Маккензи, вместе с которой прожил 25 лет и добился такого успеха.

Сначала Джефф тщательно скрывал, что закрутил роман с супругой своего лучшего друга Патрика Уайтселла. Любовники прятались от буквально преследовавших их журналистов: поговаривают, Безос тратил немалые средства на секретные свидания с Санчес.





Однако спустя несколько месяцев после официального развода владельца Amazon он перестал скрывать отношения со знойной телеведущей. В сентябре влюбленные были впервые замечены вместе в Каннах, и с тех пор регулярно попадают в объективы папарацци и официальных светских фотографов.

16 января Джефф и Лорен вместе посетили мероприятие Amazon Prime Video в Мумбаи. Весь вечер знаменитости не отходили друг от друга. А чтобы привлечь к себе внимание всех гостей, хозяева вечера блистали в максимально ярких нарядах.

Кажется, на празднике с Лорен не сводил взгляд не только ее избранник, но и остальные присутствующие мужчины. Все дело в сексуальном платье женщины с экстремальным разрезом до начала бедра и не менее глубоком декольте.

Woman.ru

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