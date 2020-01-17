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Знаменитые модели воплотили образы своих знаков Зодиака <span class="color_red">- ФОТО</span>

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17 января 2020 11:00

Знаменитые модели воплотили образы своих знаков Зодиака - ФОТО

На днях Карин Ройтфельд представила свой ежегодный календарь.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, в этом раз она посвятила его знакам Зодиака, которые олицетворяли 12 знаменитых моделей: Синди Кроуфорд, Ирина Шейк, Кэндис Свейнпол, Даутцен Крез, Мариякарла Босконо, Анок Яй, Алек Век, Стелла Максвелл, Miss Frame, Кэролин Мерфи, Крис Грикайте и Гвиневер Ван Синус.

Ирина Шейк - Козерог

Даутцен Крез - Водолей

Синди Кроуфорд - Рыбы

Алек Век - Овен

Стелла Максвелл - Телец

Кэролин Мерфи - Близнецы

Miss Frame - Рак

Крис Грикайте - Лев

Гвиневер Ван Синус - Дева

Мариякарла Босконо - Скорпион

Кэндис Свейнпол - Весы

Анок Яй - Стрелец

Фото: crfashionbook.com

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