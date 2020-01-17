Знаменитые модели воплотили образы своих знаков Зодиака - ФОТО

На днях Карин Ройтфельд представила свой ежегодный календарь.
Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, в этом раз она посвятила его знакам Зодиака, которые олицетворяли 12 знаменитых моделей: Синди Кроуфорд, Ирина Шейк, Кэндис Свейнпол, Даутцен Крез, Мариякарла Босконо, Анок Яй, Алек Век, Стелла Максвелл, Miss Frame, Кэролин Мерфи, Крис Грикайте и Гвиневер Ван Синус.
Ирина Шейк - Козерог
Даутцен Крез - Водолей
Синди Кроуфорд - Рыбы
Алек Век - Овен
Стелла Максвелл - Телец
Кэролин Мерфи - Близнецы
Miss Frame - Рак
Крис Грикайте - Лев
Гвиневер Ван Синус - Дева
Мариякарла Босконо - Скорпион
Кэндис Свейнпол - Весы
Анок Яй - Стрелец
Фото: crfashionbook.com
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