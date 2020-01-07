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Дженнифер Энистон, Николь Кидман и другие звезды на красной дорожке &quot;Золотого глобуса&quot; <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Дженнифер Энистон, Николь Кидман и другие звезды на красной дорожке "Золотого глобуса" - ФОТО
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Дженнифер Энистон, Николь Кидман и другие звезды на красной дорожке "Золотого глобуса" - ФОТО

Fotobank / Getty Images

5 декабря Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила лауреатов церемонии "Золотой глобус". В этом году на красной дорожке отеля Beverly Hilton собрался целый сонм звездных гостей: Дженнифер Энистон, Кирстен Данст, Марго Робби, Николь Кидман и все-все-все царственно блистали под софитами и соревновались если не за победу в номинациях, так за попадание в рейтинги лучших вечерних образов мероприятия.

Под тонкие и искрометные шутки ведущего вечера, британского комика Рики Джервейса, который вернулся на эту сцену спустя четыре года, наши героини шуршат вечерними платьями, украдкой поправляют макияж и мысленно готовятся к главному светскому событию года - "Оскару", чьим предвестником и "барометром мнений" по праву называют "Золотой глобус".

Bazaar.ru

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