Лучшие фильмы Джуда Лоу

"Молодой папа"

Это не фильм, а сериал, но этот эпический шедевр Паоло Соррентино с Джудом в роли альтернативного Папы Римского (который курит, пьет кока-колу и интересуется женщинами) можно смело назвать главной работой Лоу в этом десятилетии. Сериал смотрится запоем: приготовьтесь выделить на него несколько полностью свободных дней.

"Талантливый мистер Рипли"

Ремейк фильма 1960 года с участием Алена Делона: в 1999-м одну из главных ролей в картине по одноименному роману Патриции Хайсмит сыграл Джуд. Фильм с участием Мэтта Дэймона и Гвинет Пэлтроу снимался на неаполитанском острове Искья - и, несмотря на драматический сюжет, хочется сразу же переместиться на тамошний пляж.

"Шерлок Холмс"

Джуд невероятно органично смотрится в исторических образах - так вышло и с этой ролью культового персонажа Доктора Ватсона. За первую часть "Шерлока Холмса" Лоу получил девять миллионов долларов гонорара, и фильм так понравился зрителям, что одной картиной не закончилось. В 2021-м мы ожидаем выхода третьей части, поэтому самое время пересмотреть первые две.

"Уайльд"

В этой картине 1997 года тогда еще совсем юный 25-летний Джуд, который в то время не был мировой звездой, играет Альфреда Брюса Дугласа, близкого друга и любовника Оскара Уайльда (его сыграл Стивен Фрай). Пересмотреть этот фильм стоит также в образовательных целях - чтобы узнать глубже историю жизни великого писателя и поэта.

"Красавчик Алфи"

Возможно, не самый интеллектуальный, зато смешной фильм 2004 года с участием Джуда, после которого по нему начало сходить с ума рекордное количество особ женского пола по всему миру. Спустя пятнадцать лет это еще и повод посмотреть на Лоу в расцвете сил, когда ему было тридцать два.

Bazaar.ru

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