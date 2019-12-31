6 советов от спикера TEDx Шабнам Наджафовой, чтобы обрести новую себя в новом году

Новый год - время подводить итоги и ставить новые цели. Планирование своих действий на новый год - очень эффективный и продуктивный процесс. В связи с этим Lady.Day.Az представляет 6 правил планирования от автора известного блога Hellokişi, спикера TEDx Шабнам Наджафовой.

Найдите свою мечту

"Если ты не знаешь, чего хочешь, значит, когда-то ты перестала слушать свое сердце", - считает Шабнам и призывает всех на новогодние каникулы отключить социальные сети и остаться наедине с собой, научиться снова слушать свое сердце.

В детстве мы слушали свое сердце. С годами наш социум, родители начали ставить нам ограничения. Попробуйте избавиться от ограничений, займитесь тем, о чем мечтали давно, но никак не решались, выйдите из зоны комфорта и постоянно думайте о своей мечте, советует она.

"Мысли материализуются, поэтому старайтесь периодически думать о том, чего хотите достичь в этой жизни".

Почему именно эта мечта? Что ты получишь от этого? Ответьте на эти вопросы. Помните: сильная мечта + серьезная причина = мотивация к реализации желания. Каждый день представляйте ту жизнь, которую хотите, и вы притянете к себе нужных людей и ситуации.

Избавьтесь от стандартов (стереотипов)

"У меня была подруга, в которую был влюблен один образованный, красивый и очень богатый парень. Казалось бы, что еще нужно? Но подруга не верила в его симпатию, потому что считала себя недостойной его. Она все задавалась вопросом, что он в ней нашел", - приводит в пример эту историю Шабнам и призывает избавиться от стереотипов, постараться понять, откуда они появились и искорените их.

Не нужно никогда сравнивать себя с другими. Вы можете сравнивать себя только с самой собой. Будьте лучше вчерашней себя.

Расширяйте лимиты

"Все слышали историю о двух рыбках в аквариуме? Когда одну рыбку бросили в аквариум с пираньей и разделили их невидимым стеклом, пиранья долго билась носом о стекло, но никак не могла съесть рыбку. Потом стекло убрали, две рыбки плавали вместе, но пиранья не подходила к рыбке и умерла от голода", - еще одним поучительным примером Шабнам советует убрать все ограничения, расширить границы своего мышления.

Будьте спонтанными, будьте самими собой. Именно это сделает вас счастливыми.

Меняйте ритуалы (привычки)

Каждый день мы делаем выбор того, какой жизнью жить. У каждого человека одинаковое время, но кто-то встает рано утром и занимается спортом, а кто-то решает поваляться еще полчаса в постели и опаздывает на работу.

"Представьте, что вы проснулись одним утром и обнаружили, что поправились на 30 кг. Конечно, вы запаникуете и обратитесь к врачу, заподозрив что-то неладное. Но если вы будете поправляться постепенно, и, например, за 5 лет поправитесь на 30 кг, то паники это ни у кого не вызовет", - приводит отрезвляющий пример девушка.

Нужно выстроить ритуалы, которые помогут достичь своей цели. Это как бросать мелочь в копилку. Никто же не становится миллионером в один день. Не нужно лениться, нужно работать над собой каждый день, вырабатывать привычки, которые приблизят вас к вашей мечте.

Кстати, очень важно окружить себя людьми, которые будут вдохновлять вас, будут мотивировать к достижению целей.

Начните и каждый день делайте все возможное

Начните делать что-то в достижении своих целей, потому что это сделает вас счастливее. Помните, что Вселенная награждает трудоголиков, наказывает лентяев и самодовольных людей. Делайте что-то не ради того, чтобы удивить окружающих, а ради себя.

"Вы будете получать энергию именно от того, что делаете. Выкладывайтесь на 100% и не думайте, что это не вознаградится. Реализация своих желаний подарит вам не легкую жизнь, а жизнь - полную впечатлений и эмоций", - вдохновляет спикер TEDx.

Мыслите позитивно

"Представьте, что вы летите в неисправном самолете. Пилот или устраивает панику, или же мыслит позитивно и пытается сделать все возможное, чтобы посадить самолет. Думаю, вы бы хотели, чтобы пилот мыслил позитивно. Теперь представьте, что пилот - это ваш мозг, который управляет вашей жизнью, и начните мылить позитивно", - говорит Ш. Наджафова.

Помните, что негативные мысли притягивают негатив, а позитивные - позитив. Конечно, позитивное мышление не гарантирует вам идеальной жизни. Но гарантирует лучший из всех возможных вариантов вашей жизни.

В заключении честно ответьте на 4 вопроса:

Что вы хотели бы изменить в своей жизни? (Ваше тело, материальный достаток, образование, работу и т.д.).

Какие ритуалы привели вас к такой жизни?

Чего вы хотите на самом деле?

Какие ритуалы, привычки приведут вас к этому?

Начните внедрять в свою жизнь 1-2 ритуала в день и скоро вы достигните видимых результатов.

Не оставляйте ничего на завтра, если это можно сделать сегодня. Помните, нет ничего невозможного в этом мире. Если вам не хватает энергии на реализацию своих желаний, посмотрите, может вы тратите ее не туда, куда надо. Если вы решите достичь желаемого, не смотря на трудности, то Вселенная поможет вам.

Не бойтесь мечтать и воплощать мечты в реальность!

Lady.Day.Az поздравляет своих читательниц с Новым годом и желает в 2020 году реализации ваших желаний!

Франгиз Агаларова

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