Редкое появление Адель в инстаграме взбудоражило фанатов - ФОТО

Несмотря на впечатляющие 32 миллиона подписчиков в инстаграме, своих последователей @adele балует новыми постами крайне редко. И куда реже публикует в социальных сетях саму себя.

На днях легендарная исполнительница, которая сделала внушительный пятилетний перерыв в карьере, устроила грандиозную вечеринку для друзей и близких, а минувшей ночью - поделилась своими фотографиями со знаковыми рождественскими персонажами.

Обладательница "Грэмми" позирует в нуарном шелковом платье с оборками, глубоким декольте и высоким разрезом до середины бедра. На фото Адель с роскошными локонами и яркой помадой дразнит подписчиков вместе с Санта-Клаусом и Гринчем на фоне пейзажа Лондона. "Мы оба пытались испортить Рождество, но потом наши сердца повзрослели! Спасибо, что пришли на мою вечеринку и заставили нас почувствовать себя детьми. Счастливого Рождества и счастливых праздников!" - подписала Адель снимки.

Ну а нам остается лишь надеяться, что грядущий 2020 год принесет не только счастье, но и новый альбом (или хотя бы сингл!) популярной певицы.

Elle.ru

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