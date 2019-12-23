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23 декабря 2019 12:00

Умер модельер Эмануэль Унгаро

О смерти дизайнера Эмануэля Унгаро сообщило AFP со ссылкой на его родственников. По информации агентства, 86-летний дизайнер в течение двух лет страдал от болезни.

Эмануэль Унгаро, выросший в семье портного в Экс-ан-Провансе, начал свою творческую карьеру в 1950-х в ателье Кристобаля Баленсиаги. В 1965 году он основал именной модный дом, а в 1968 году представил первую коллекцию прет-а-порте, вдохновленную футуризмом.

В 1996 году бренд Emanuel Ungaro, ставший к тому времени сверхпопулярным и обзаведшийся пулом клиенток уровня Жаклин Кеннеди и Катрин Денев, купила корпорация Ferragamо. Эмануэль продолжил работать в компании до 2004 года, пока не ушел на покой, отметив, что "больше не соответствует ожиданиям женщин".

Elle.ru

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