7 самых некрасивых звезд по мнению мужчин - ФОТО

Когда речь заходит о женской красоте, мужчины проявляют чудеса консерватизма, узколобости и стоицизма. Они не способны, как мы, дамы, понять странную, стильную или по-настоящему модную внешность, даже если все вокруг твердят, что каноны и идеалы - очень зыбкая и давно устаревшая штука. Женщина в глазах парней не должна обладать даже минимальными изъянами внешности, которые, кстати, большинство умеет превращать в настоящие достоинства - стильные изюминки. Именно так поступают героини нашей сегодняшней статьи, которые мужчинам кажутся удивительно непривлекательными. Вот 7 голливудских актрис, которых парни до сих пор считают чуть ли не чудовищами.

Сара Джессика Паркер

Если честно, обсуждать внешность Сары Джессики Паркер уже не то, что бы не актуально, а даже постыдно. Именно на нее, а точнее на ее героиню из сериала "Секс в большом городе", мечтают походить большинство современных женщин. Но мужчины все равно не устают комментировать внешние "недостатки" актрисы. И нос им кажется слишком длинным, и подбородок чересчур массивным, а в комплексе все это напоминает им едва ли не породистую лошадь.

Хелена Бонэм Картер

К сожалению, мало кто знает Хелену по ее первым ролям в таких фильмах как "Комната с видом", "Крылья голубки", "Говардс Энд". Благодаря ее экс-супругу и режиссеру Тиму Бертону мы привыкли видеть актрису странной, чудаковатой и не всегда внешне красивой, но это еще не означает, что и в жизни Хелена выглядит удручающе. Красивая, хоть и слегка квадратная форма лица, чувственные губы, роскошные скулы, густые брови и огромные глаза - Бонэм Картер является чуть ли не идеальным примером истинной британской аристократичной красоты. Правда сама актриса не часто позволяет наблюдать себя в подобном виде, потому что в реальной жизни предпочитает странные массивные прически и абсолютное отсутствие макияжа. И если женщины могут разглядеть в ней настоящую красоту, то мужчинам это точно не по плечу.

Сандра О

Мужчины любят нестандартную и даже экзотическую внешность, скажете вы. Но, к сожалению, канадская актриса Сандра О, наиболее известная ролью в сериале "Убивая Еву", не имеет к этому предубеждению никакого отношения. Хрупкая и буквально точеная фигурка вместе с миниатюрным ростом могла бы превознести ее в глазах мужчин, если бы не вытянутое лицо и слишком округлые щеки. Общее впечатление можно было бы легко исправить, если бы Сандра наносила больше макияжа, но она, увы, поклонница натурального мейка.

Гвинет Пэлтроу

Актриса, которая совсем недавно засветилась в отличном телесериале "Политик", может считаться идеальной арийкой, правда с еврейскими внедрениями. Но и в то же время она напоминает символический образ американской девчонки из соседнего двора. В любом случае светлые волосы, голубые глаза, тонкие губы и идеальная фигура могли бы считаться красивыми, но только в параллельной Вселенной. Для мужчин во внешности Пэлтроу нет абсолютно ничего привлекательного, а все потому, что она кажется им слишком простой.

Тори Спеллинг

Честно говоря, нам кажется, что случай Тори Спеллинг едва ли не единственным, когда мы будем вынуждены согласиться с сильной половиной человечества. Известная по одной лишь давнишней роли в телесериале отца "Беверли-Хиллз, 90210", актриса никогда не могла похвастаться ни идеальной внешностью, ни экстраординарным талантом. Волевой подбородок и широко посаженные глаза добавляют ей сходства с мужчиной, что им же и не нравится. Но, Тори плевать на чужое мнение. Она нашла свою нишу в мире шоубиза и активно пользуется всеми возможными привилегиями.

Рене Зеллвегер

Со времен "Дневников Бриджит Джонс" прошло очень много времени, и исполнительница главной роли Рене Зеллвегер буквально изменилась до неузнаваемости. Когда-то она стала популярной именно благодаря неуклюжей, пухловатой фигуре, милым щечкам и общей "мягкости". Вот только увидев ее в новом телесериале "Что, если", мы просто не узнали некогда любимую Бриджит. Рене воспользовалась услугами пластическим хирургов, отрастила волосы и стала необычайно стройной, но в мужских глазах стала казаться лишь "суше" и старше. Ох уж эти парни. Никогда им не угодишь.

Тильда Суинтон

Британская актриса, известная исполнением героинь сказочных, волшебных или очень возвышенных, противоречит всем традиционным представлениям мужчин об идеальной женской внешности. Светлый оттенок волос, который буквально сливается с кожей, короткая мальчишеская стрижка, высокий рост, отсутствие бровей и нездоровая худоба - даже несмотря на заслуженное кинопризнание, мужчины не могут считать Тильду привлекательной.

Ivona.bigmir.net

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