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18 декабря 2019 15:00

Супермодель Шанель Иман стала мамой и тут же завела инстаграм новорожденного - ФОТО

Из живота мамы - прямиком в инстаграм. Популярное выражение, что "новое поколение родилось в социальных сетях", супермодель восприняла буквально. Не успела вторая дочка Шанель Иман - Кэсси Сноу Шепард - появиться на свет в минувший вторник, как тут же, с легкой руки своей мамы, зарегистрировалась в инстаграме.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, в аккаунте малышки, которой нет еще и суток, уже две фотографии и почти 3 тысячи подписчиков, видимо, из числа преданных фанатов бельевой модели.

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