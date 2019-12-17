8 знаменитостей, которые сутулятся - ФОТО

Героини нашей подборки не слишком переживают по поводу своей неидеальной осанки. И правильно делают, ведь их, как, казалось бы, недостаток не только не делает их менее привлекательными, но еще и не помешал добиться мирового признания в киноиндустрии и мире моды. Вот 8 звезд, которых не очень печалит их сколиозная спина.

Эмма Уотсон

Гермиона Грейнджер, красавица Белль и Мэг из "Маленьких Женщин" - все эти девичьи персонажи являются каноническими символами красоты душевной и внешней. Исполнительница этих ролей британская актриса Эмма Уотсон не может похвастать красивой и ровной осанкой, но зато она, как ни одна другая звезда, умеет ценить свои природные данные и облагораживать их. Веснушки, выпирающий подбородок и не слишком милая улыбка, как, впрочем, и округлая спина, не мешают Эмме появляться в списках самых красивых женщин современности.

Виктория Бэкхем

Сколько изъянов характера и внешности только не находили критики во внешности и душевной системе "перчинки" Виктории Бэкхем. Она и слишком угрюмая, и чересчур надменная, истинное обличье современной стервы, да еще и не слишком красивая и конечно сутулая. Но Виктория на самом деле полна комплексов, которые пытается компенсировать своим отношением к миру. А вот чуть округлая спина Бэкхем уже стала ее персональной фишкой: она всегда позирует в пол-оборота и немного сгорбившись.

Кира Найтли

Мы обожаем Найтли за то, что она нисколько не стесняется своих природных данных. Она не позволяет фотографам ретушировать и увеличивать свой естественный размер груди, стремящийся к нулю, и не собирается выпрямлять спину даже в угоду красивым снимкам. Кира обожает платья, которые подчеркивают ее хрупкие ключицы, отсутствие лишних килограммов, но при этом не спешит выпрямлять спину. И правильно делает - никогда не нужно уподобляться большинству.

Энн Хэтэуэй

Энн относится к тем многочисленным дамам, которые знают о своей "сутулой" проблеме и старательно пытаются ее маскировать. На красных дорожках она постоянно старается держать спинку ровно, но потом все-таки забывает и начинает позировать фотографам расслабленно и небрежно. Обладая такой шикарной фигурой и немалым ростом, Хэтэуэй пора бы перестать задумываться о детских комплексах и принять себя полностью во всей красе.

Сестры Олсен

Так же, как и Виктория Бэкхэм эти звездные близняшки сумели превратить свою сутулость в знаковую черту. Даже маленькими девочками актрисы выделялись не слишком грациозной осанкой, которая делала их маленькими бунтарками и сорванцами. Прошло уже 15 лет, мини-актрисы превратились в признанных дизайнеров, но в деле "ровной спины" так ничего и не изменилось. И все было бы ничего, если бы девушки могли похвастать высоким ростом, но 155 см никак не позволяют им сутулиться, хоть это им чертовски к лицу.

Кара Делевинь

В 50-х годах прошлого века модели должны были позировать типично и даже статично: ровная спинка, грациозные движения, точенные ручки и элегантные пальчики. По прошествии 70-ти лет мир моделлинга изменился буквально до неузнаваемости и в том числе наибольшие трансформации коснулись именно позировок. Сейчас в моде ломаные линии, сутулость и странные движения. Все это воплощает в себе модель Кара Делевинь, которая не любит и не умеет держать спину ровно, но нисколько не стесняется своего недостатка.

Кристен Стюарт

Несчастная Кристен Стюарт как неприятный прыщ на ровном личике современной киноиндустрии. В каких бы образах она ни появлялась, какие модные дома бы ни рекламировала, а критики все равно найдут к чему придраться. Кажется, шутить по поводу однообразного выражения лица уже совсем не оригинально, поэтому почему бы не покритиковать красавицу Стюарт за ее сутулую спину?

Ivona.bigmir.net

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