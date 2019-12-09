Новая радикальная стрижка Кайи Гербер - ФОТО

В отличие от легендарной мамы Синди Кроуфорд, известной своими роскошными локонами по сей день, дочь Кайя не так сильно дорожит длиной своих волос.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Elle.ru, буквально каждые два месяца супермодель нового поколения делает стрижку все короче, короче и короче... Так, из удлиненного боба она перешла на укороченный, чуть-чуть за ухо. Новой стрижкой модель сначала похвасталась в инстаграме, оставив в сториз забавный комментарий "Никак не могу удержать волосы на голове", а затем дебютировала с укладкой на закрытом девичнике Эмили Ратаковски.

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