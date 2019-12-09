9 декабря 2019

отправить статью
5 фильмов и один мультфильм декабря <span class="color_red">- КультГид Lady.Day.Az</span>

Опросы

19:00

  • 157
5 фильмов и один мультфильм декабря - КультГид Lady.Day.Az
Новая радикальная стрижка Кайи Гербер <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

18:00

  • 190
Новая радикальная стрижка Кайи Гербер - ФОТО
Самый большой грех каждого знака Зодиака

Опросы

17:00

  • 335
Самый большой грех каждого знака Зодиака

9 декабря 2019 18:00

Новая радикальная стрижка Кайи Гербер - ФОТО

В отличие от легендарной мамы Синди Кроуфорд, известной своими роскошными локонами по сей день, дочь Кайя не так сильно дорожит длиной своих волос.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Elle.ru, буквально каждые два месяца супермодель нового поколения делает стрижку все короче, короче и короче... Так, из удлиненного боба она перешла на укороченный, чуть-чуть за ухо. Новой стрижкой модель сначала похвасталась в инстаграме, оставив в сториз забавный комментарий "Никак не могу удержать волосы на голове", а затем дебютировала с укладкой на закрытом девичнике Эмили Ратаковски.

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 190

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гости

10:00

  • 520
Самая красивая на планете - Кто выиграл титул Мисс Вселенная 2019? - ФОТО

Гости

28 ноября 16:30

  • 1 347
Дженнифер Лопес в прозрачном платье представила свои духи - ФОТО

Гости

19 ноября 22:08

  • 4 584
Виртуозный джаз от внука выдающихся композиторов Гара Гараева и Закира Багирова - Плейлист Lady.Day.Az