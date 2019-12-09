Самая красивая на планете - Кто выиграл титул Мисс Вселенная 2019? - ФОТО

Минувшей ночью в американской Атланте чествовали самых красивых девушек на планете. 90 участниц со всего света боролись за заветную бриллиантовую корону.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, в итоге, непревзойденной по-мнению жюри стала 26-летняя представительница Южной Африки Зозибини Тунци, которая получила заветный трофей из рук прошлогодней победительницы конкурса Катрион Грей. Во время турнира Мисс Вселенная 2019 она стала лучшей из лучших в выходе в купальнике и вечернем платье, взыскательное жюри покорил ответ девушки на вопрос "почему она должна победить".

"Я выросла в мире, где женщина, похожая на меня, - с моим цветом кожи и моими волосами - никогда не считалась красивой. Думаю, пришло время, чтобы это прекратилось. Я хочу, чтобы дети смотрели на меня и видели свое отражение", - уверенно заявила Зозибини. В своем ответе девушка немного слукавила - Тунци стала третьей победительницей из ЮАР в истории конкурса.

Двумя финалистками Мисс Вселенная 2019 стали Мисс Мексика и Мисс Пуэрто-Рико.

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