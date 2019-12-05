5 декабря 2019

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Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие примерили образы Джульетты для календаря Pirelli <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие примерили образы Джульетты для календаря Pirelli - ФОТО
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5 декабря 2019 12:00

Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие примерили образы Джульетты для календаря Pirelli - ФОТО

Последние несколько лет создатели календаря Pirelli уходят от привычной концепции чувственного женского тела и пробуют глубже взглянуть на героинь своих страниц. В 2016-м Энни Лейбовиц позировали не только модели и актрисы, но и спортсменка Серена Уильямс, муза Джона Леннона Йоко Оно и другие женщины, которыми хочется восхищаться. В 2017-м маэстро черно-белого фото Питер Линдберг сенсационно совсем отказался от ретуши. Наконец, в прошлом году Альберт Уотсон превратил съемку в небольшое кино о четырех героинях с сильным характером и харизмой. И вот теперь мы можем полюбоваться на версию 2020 года.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, лейтмотивом нового календаря стала трагическая судьба шекспировской Джульетты: итальянец Паоло Роверси столкнул две эпохи и запечатлел своих героинь: Кристен Стюарт, Эмму Уотсон, Клер Фой, Мию Гот и других - сначала в наше время в их привычной одежде, а затем в образе возлюбленной Ромео. К слову, ни одного Ромео на страницах не найти - все пространство в календаре отдано мечтательным, встревоженным и нежным женщинам.

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