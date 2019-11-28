52-летняя Памела Андерсон показала стройную фигуру - ФОТО

Памела Андерсон снялась для обложки австралийского глянцевого журнала. 52-летняя актриса позировала фотографам в белом купальнике, демонстрируя хорошую физическую форму.
Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Оk-magazine.ru, снимали актрису на яхте в Голд-Кост, на юге Австралии. Фотографии процесса съемок уже попали в интернет благодаря вездесущим папарацци. Чуть ранее они запечатлели актрису во время съемок рекламы, для которой Памела вновь перевоплотилась в "спасательницу Малибу".
В сеть попали снимки знаменитости, но уже не в знаменитом красном купальнике, а в черном гидрокостюме и, конечно, с максимально глубоким декольте.
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