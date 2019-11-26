8 фактов про звезду фильма «1+1» Омара Си

Lady.Day.Az представляет 8 фактов про звезду фильма "1+1":

#1. Его карьера началась с обмана

Впервые еще школьником Омар попал на радиостанцию Radio Nova, на шоу очень известного и популярного сегодня актера и комика Жамеля Дебуза. Омар Си изображал слушателей, которые якобы звонили в прямой эфир. После окончания школы обаятельный парень получил предложение от продюсерской компании сделать собственное шоу "Омар и Фред" с актером Фредом Тесто. Затем была первая эпизодическая роль в комедии "Адский небоскреб". А вскоре Омар попал в самый дорогой французский фильм "Астерикс и Обеликс. Миссия "Клеопатра"". Но мировой успех ему принесла роль Дрисса в фильме "1+1" ("Неприкасаемые"), за которую он получил премию "Сезар". С тех пор Омар снялся в более 50 фильмах, заработал славу комедийного и драматического актера, озвучил несколько анимационных фильмов, участвовал в стендапах. О своей профессии Си говорит так: "Когда ты актер, ты всегда стажер. Потому что с каждым новым фильмом ты все начинаешь с нуля. И это отличный способ всегда оставаться молодым".

#2. У него семь родных братьев и сестер

Омар Си - четвертый ребенок в семье из восьми детей. По национальности Омар принадлежит к народности фульбе, по вероисповеданию он мусульманин. Его мать из Мавритании, отец из Сенегала. Родители были небогатыми эмигрантами, и очень много работали, чтобы все их дети могли получить образование. Поэтому пропустить школу для Омара было немыслимым. Немудрено, что вскоре мальчик стал говорить по-французски лучше некоторых коренных жителей. Правда, профессию наладчика кондиционеров, о которой мечтали его родители, он так и не освоил, потому что увлекся кино. "Дети эмигрантов всегда сталкиваются с тем, что нигде не могут чувствовать себя как дома, потому что на родине вас воспринимают как чужака, и в новой стране вы тоже чужой. И тут у вас есть два выбора - либо вы нигде не чувствуете себя дома, либо, наоборот, ваш дом - везде. Я выбрал второй вариант и теперь куда бы я ни приехал, мне везде хорошо".

#3. Самый популярный во Франции человек после Зинедина Зидана

Французы признали актера одной из самых любимых знаменитостей. В ответ на подобный комплиментарный рейтинг Омар Си заявил: "Я очень благодарен за такую любовь, не знаю чем ее заслужил, но постараюсь оправдать этот аванс и вернуть его в многократном размере помощью нуждающимся и своей работой".

#4. Собрал два миллиона евро в помощь бирманским беженцам

Омар Си активно занимается благотворительностью, помогает эмигрантам, живущим во Франции. Так недавно во время горячей линии актер собрал два миллиона евро для постройки лагеря беженцев. Тема эмигрантов никогда не отпускает звезду. 23-го января в прокат выходит фильм "Яо", снятый в Сенегале, и посвященный отцу Омара. Это очень личная работа, в которой актер выступил еще и продюсером. По сюжету 13-летний мальчик Яо из Сенегала мечтает встретиться с любимым актером, тоже сенегальцем, Сейду Таллом, который живет в далекой Европе. По счастливой случайности в это время Сейду приглашают в Дакар для продвижения его новой книги, и он впервые отправляется на родину предков. Узнав о том, что его кумир скоро окажется в его стране, Яо отправляется пешком в столицу, которая находится в 387 километрах от его родной деревни. Встреча с кумиром состоялась, и тронутый героическим поступком ребенка актер, решает лично отвезти его обратно домой. Но по дороге Сейду понимает, что, возвращает не ребенка, а себя - к своим корням.

#5. Женился через 10 лет совместной жизни

С француженкой Элен Омар Си познакомился еще в колледже. Она была соседкой его друга. Сначала молодые люди были только друзьями, так как красавица Элен состояла в отношениях. Но Омар умел ждать. Несмотря на то, что его родители хотели видеть невесткой только чернокожую девушку, будущий актер уже в 20 лет съехал из дома и стал жить с возлюбленной. Только после 10 лет гражданского брака и трех детей, Омар сделал своей девушке предложение. Неизвестно кому в этой паре повезло больше. Элен оказалась не только любящей женой, но и верным спутником, который поддерживал актера в самые тяжелые времена, когда не было ни денег, ни ясных перспектив. Когда начинающему радиоведущему предложили вести свое шоу, жена была единственным близким человеком, который поверил в него. В своих соцсетях Элен всегда с восхищением пишет о муже, будто они познакомились только вчера. Сейчас у пары пятеро детей. И они счастливы вместе вот уже 20 лет. Вся семья актера живет между США и Францией. Элен Си в 2004 году основала и возглавила благотворительный фонд, который собирает средства на лечение и реабилитацию детей с различными заболеваниями. В своих интервью актер не устает повторять, как ему повезло с женой. И дает такой совет: "Если хотите, чтобы ваш брак был счастливым, почаще удивляйте и смешите жену".

#6. Пара никогда не показывает своих детей

У Омара Си пятеро детей. Но ни он, ни его жена никогда не показывают их фотографии, а свои соцсети используют только для благотворительных проектов или работы. Супруги считают, что фейсбук и инстаграм крадут у детей время, мешая сосредоточиться на действительно важном. Частная жизнь для актера - закрытая территория. Даже в Калифорнии, куда вся семья Си перебралась на время съемок, местные папарацци не смогли сделать их совместные снимки.

#7. Обожает готовить

Звезда любит принимать гостей. Он даже сам встает к плите и считает себя специалистом по рису, пасте и соусам. Итальянская кухня для Омара любимая. А из десертов знаменитость предпочитает шоколад.

#8. Он действительно без ума от песни группы Earth, Wind & Fire из фильма "1+1"

Эта песня появилась в фильме не случайно. Режиссер спросил актера, какой трек всегда поднимает ему настроение и вызывает желание танцевать? И Омар, не задумываясь, назвал September. "Когда я был маленьким, старшие братья постоянно слушали Earth, Wind & Fire и Kool and the Gang. И если я пытался войти в их комнату, они закрывали дверь и говорили: "Тебе это нельзя слушать! Это не для ребенка", - теперь я могу наслаждаться этими песнями когда захочу".

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