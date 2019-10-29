История «самой уродливой женщины в мире», которая стала такой из-за редкой болезни - ФОТО

Каждая из нас хочет быть красивой, искренне любить свое отражение в зеркале и нравиться мужчинам. И уж точно нет такой женщины, которой бы пришлось по душе быть посмешищем для окружающих. Увы, жизнь далеко не всегда справедлива. История Мэри Энн Беван, которая ради своих детей готова была терпеть любые унижения, тому свидетельство.

Зрители, ежедневно приходившие в цирк поглазеть на "самую уродливую женщину в мире", даже не догадывались, какой красавицей она когда-то была...

Мэри Энн Вебстер родилась в 1874 году в Лондоне в небогатой многодетной семье - кроме нее родители растили еще семерых детей. Вебстер пришлось рано начать работать: она устроилась в госпиталь медсестрой, где трудилась на протяжении многих лет.

В 1903 году 29-летняя привлекательная Мэри вышла замуж за флориста-декоратора Томаса Бевана и взяла его фамилию. У супругов родились четверо детей - два сына и две дочери.

У Мэри было все, о чем она так мечтала - любящий муж, здоровые дети, крыша над головой. Однако семейное счастье уже в первые годы брака омрачилось проблемами девушки со здоровьем: Беван все чаще стала жаловаться на приступы мигрени, сильные боли в мышцах и суставах.

С каждым днем здоровье Мэри все ухудшалось, но врачи никак не могли понять, что с ней происходит. Требовались дополнительные обследования, но у Беван не было времени заниматься собой - семья и дети требовали много внимания. Женщина продолжала крутиться как белка в колесе, а ее здоровье только ухудшалось.

Вскоре Беван перестала узнавать себя в зеркале - у нее укрупнились черты лица, увеличились уши, нос, нижняя челюсть. Затем все стало еще хуже: череп заметно удлинился, кисти рук и стопы принялись непропорционально расти, а все женские очертания тела стали сходить на нет.

Несмотря на то, что спустя время она скорее напоминала уродливого мужчину, чем некогда привлекательную даму, супруг и не думал ее бросать. Томас любил жену, до последнего ее поддерживал, был рядом и оберегал от сплетен и оскорблений.

В 1914 году мистер Беван умер, и искалеченная непонятным недугом вдова осталась одна с четырьмя детьми без каких-либо средств к существованию. Вскоре Мэри узнала свой диагноз. Болезнь, которая забрала ее красоту, называется акромегалия - это эндокринное нарушение, вызывающее избыточный синтез гормона роста. Сегодня это заболевание вполне поддается лечению - при правильной терапии у пациента наступает ремиссия. Увы, в первой половине двадцатого века об этой болезни толком ничего не знали, поэтому шанса выздороветь у Беван не было. Она продолжала дурнеть, а люди на улице уже не стеснялись тыкать в нее пальцем, смеяться и награждать обидными прозвищами. Каждый выход из дома становился пыткой.

Пытаясь прокормить четверых детей, Мэри бралась за любую работу, но денег все равно катастрофически не хватало. Беван уже было отчаялась, но потом узнала о существовании конкурса на титул "самой уродливой женщины" и... решила принять участие, ведь главным призом там было не только унизительное звание, но и солидная сумма денег.

Как ни странно, Мэри выиграла в том состязании. Кстати, этот конкурс до сих пор проводится в Англии, но теперь речь идет только о гримасах. После конкурса у Мэри прошло еще несколько выступлений, на которых она хорошо заработала.

К 1920 году молва об уродливой вдове Беван дошла и до Америки. Ей поступило предложение от владельца парка развлечений Dreamland на Кони-Айленде Сэма Гампетца работать в его цирке, где регулярно шли невероятно популярные в то время фрик-шоу. Гампетц был известен как человек, который собирал необычных людей по всему миру: он лично общался с инвалидами, выкупал особенных детей у их родителей, приобретал дикарей из дальних стран. В те годы подобные жестокие и негуманные развлечения пользовались большим спросом, и представлениям Сэма Гампетца не было равных. Мэри согласилась на поступившее предложение и вместе с семьей переехала в Нью-Йорк. Задачей Беван было выставлять напоказ свою необычную внешность - на потеху платежеспособным зрителям. Приходилось наряжаться в вызывающие костюмы, чтобы еще больше подчеркнуть свою уродливость и мужеподобность. Партнерами Мэри по сцене были карлики, сиамские близнецы, женщина с бородой, великаны, инвалиды с ампутированными конечностями.

Сложно сказать, что чувствует человек, над которым издевательски смеется толпа людей. Мэри было тяжело вдвойне, ведь она еще помнила время, когда была привлекательной и счастливой замужней женщиной. Дети - только они не позволяли ей останавливаться.

Беван до конца своих дней работала в американском цирке. За все эти годы она вернулась в Европу лишь однажды - в 1925 году ей довелось побывать в Париже, где она выступала на Всемирной выставке. Мэри очень скучала по родному Лондону, поэтому завещала детям, чтобы они похоронили ее на родной английской земле. Мэри Беван скончалась в 1933 году в возрасте 59 лет. Люди, больные акромегалией, редко доживают до преклонного возраста: со временем у человека начинают расти не только кости, но и внутренние органы, которые давят друг на друга, вызывая целый ряд осложнений.

Сегодня все, кто знают историю Беван, видят в ней в первую очередь любящую мать, а не уродливую женщину. Несмотря на все трудности, проблемы со здоровьем, унижение и отчаяние, она сумела дать своим детям шанс на лучшую жизнь. Мэри удалось невозможное: она превратила свою боль в стабильный заработок.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook