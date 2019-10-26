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Инфлюенсер Негин Мирсалехи: «Если хотите стать блогером, слушайте только себя» - ФОТО

Одна из главных инфлюенсеров мира моды, фэшн-блогер из Амстердама Негин Мирсалехи отмечает 2 ноября свое 31-летие. Она покорила весь мир не только своими роскошными персидскими локонами и жизнерадостной улыбкой, но и целеустремленностью. Кроме продвижения аккаунта в Instagram, за которым следят около 6 миллионов человек, Негин развивает собственный бренд по уходу за волосами Gisou и сотрудничает с лучшими Домами моды.

Как сообщает Lady.Day.Az, в интервью для Daily Mail молодая предпринимательница рассказала о своем расписании и вере в собственные силы.

"Я верю в то, что любой успех является результатом огромных трудов. Я провожу две недели дома в Амстердаме, занимаясь своей маркой Gisou, а затем уезжаю на две недели в командировки как блогер. Все думают, что моя жизнь - это прогулка в парке, но это далеко не так. Я постоянно занята, нет даже времени разобрать свои чемоданы из путешествий и встретиться с друзьями.

  

Многие девушки, которые смотрят мой YouTube-канал и следят за моим Instagram, пишут, что мечтают быть блогерами. И я всегда им советую не бояться пробовать, а главное, никого не слушать, кроме себя. Если вы действительно мечтаете об этом - дерзайте, но помните, что вас ждет много работы. Кстати, не обращайте внимания, когда вам говорят, что блогеров и так слишком много. Поверьте, мне говорили и говорят все то же самое. Никогда не поздно стать инфлюенсером или просто тем, кем вы мечтаете быть", - рассказала Негин.

Н. Гасымова

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