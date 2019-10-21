Тунзаля Агаева в 43-ий день рождения: "Люблю себя и такой – без макияжа и усталой" - ФОТО

Заслуженная артистка Азербайджана, популярная певица Тунзаля Агаева сегодня отмечает 43-летие. В свой день рождения она поделилась на своей странице в Instagram фотографией после усердных тренировок, но привлекла внимание к посту не визуальной картинкой, а мудрыми словами, которые сопровождали изображение.

"Я могла бы поделиться профессиональным фото с мейкапом и в шикарной одежде, но я люблю себя и такой - без макияжа, усталой после работы, но спокойной и счастливой", - отметила певица.

Тунзаля Агаева добавила, что смогла пройти путь в творчестве длиной в 23 года благодаря силе воли, твердой жизненной позиции и огромному труду.

"Только упорному, с добрым сердцем, знающему цену всему и каждому в жизни, видящему свои изъяны, и видящему в других только хорошее, Бог помогает достичь своей цели", - добавила она.

Н. Гасымова

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