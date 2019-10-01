15 восхитительных архивных кадров Моники Беллуччи - ФОТО

Вчера одной из самых известных итальянских актрис Монике Беллуччи исполнилось 55 лет. В эту цифру сложно поверить - до сих пор исполнительница роли Малены является олицетворением женственности и сексапильности. Своей красотой она умело пользуется до сих пор, производя фурор на красных дорожках кинофестивалей. В ее фильмографии десятки великих картин, сотни красивых фотосъемок, в личной жизни несколько ярких романов. Самый запоминающийся - с Венсаном Касселем (их отношения длились 18 лет), в браке с которым родились две дочки, две подрастающие копии Моники. В честь дня рождения самой роковой итальянки мы собрали 15 восхитительных архивных снимков, на которые можно смотреть бесконечно.

Н. Гасымова

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