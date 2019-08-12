12 августа 2019

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12 августа 2019 11:49

Самые красивые фотографии Изабель Гулар с отдыха в Италии

Бразильская супермодель Изабель Гулар отдыхает в Италии. Модель побывала на разных курортных городах страны и заполнила свой Instagram яркими фотографиями.

Как сообщает Lady.Day.Az, Изабель сейчас совмещает отдых и работу - съемки для каталога купальников. Дело в том, что "Ангел" Victoria's Secret сменила бывший любимый бренд на новый, выпускающий купальники. За время съемок в Италии модель успела сфотографироваться со всеми "достопримечательностями" курорта - пиццей, фруктами на рынке, и конечно, с морем и пляжем. Фотограф - давний друг модели, Лукас Менесес.

Н. Гасымова

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