26 июля 2019

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26 июля 2019 12:24

Как Дженнифер Лопес отметила 50-летие? - ФОТО

24 июля Дженнифер Лопес отметила свое 50-летие.

Как сообщает Lady.Day.Az, родственники начали удивлять Дженнифер с самого утра. Главным сюрпризом стал подарок от ее жениха Алекса Родригеза - мужчина преподнес возлюбленной ключи от новенького Porshe. Обрадовавшаяся именинница сразу же прокатила на нем всю семью. 

А ближе к вечеру знаменитость в компании детей и будущего мужа отправилась в особняк Глории и Эмилио Эстефан, где собрались 250 самых близких друзей певицы.

Судя по нарядам гостей, на вечеринке был заявлен строгий дресс-код. А вот сама виновница торжества появилась на мероприятии в смелом платье золотого цвета, еще раз убедив всех присутствующих, что в 50 лет можно выглядеть сногсшибательно.

Весь вечер Лопес буквально светилась от счастья и не отходила от Алекса Родригеза - видимо, она сильно соскучилась по возлюбленному.

В разгар вечеринки четверо официантов вынесли для именинницы огромный 10-ярусный торт, высота которого равна примерно полутора метрам. Затем все гости вышли на улицу, чтобы полюбоваться грандиозным салютом. Но и на этим вечер не закончился. Самые стойкие остались зажигать под музыкальные сеты друзей-диджеев Джей Ло.

Н. Гасымова

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